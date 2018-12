Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto per la telefonata di Raffaella Carrà

Pomeriggio di emozioni su Rai 1: Bianca Guaccero in lacrime a Detto Fatto per una carrambata in piena regola di Raffaella Carrà, che ha telefonato in diretta per farle i complimenti. ‘Sei perfetta per questo mestiere’, ha detto la Raffa nazionale, e la conduttrice pugliese non ha retto l’emozione, sciogliendosi in un pianto commovente. La sorpresa è stata organizzata da Giovanni Ciacci, che ha chiesto al pubblico in studio di abbracciare idealmente la sua partner con un lungo e meritato applauso.

‘Penso che tu sia una grande lavoratrice’, ha detto Raffaella Carrà a Bianca Guaccero, ‘Ma prima di tutto credo che tu sia una grande primadonna. Se ci fossero ancora i varietà di una volta, tu probabilmente saresti la primadonna dei programmi di ieri’. Proprio come la Carrà tanti anni fa.

👑 La regina e sovrana assoluta della televisione italiana e del caschetto biondo più iconico di tutti i tempi: @raffaella! #dettofattorai @bianca_guaccero @RaiDue @giovanniciacci pic.twitter.com/VMmd6v54ah — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) 20 dicembre 2018

‘È uno dei regali di Natale più belli della mia vita’

Bianca Guaccero ha ringraziato Raffaella Carrà per le splendide parole e poi, dopo aver chiuso l’inattesa ma per lei bellissima telefonata, anche il ‘suo’ Giovanni Ciacci per averle fatto, parole sue, uno dei regali di Natale più belli della sua vita.

Bianca Guaccero va benone nonostante la… Balivo

In effetti l’edizione di Detto Fatto targata Bianca Guaccero, la prima dopo sei stagioni con Caterina Balivo, sta andando piuttosto bene. Nulla di sensazionale, sia chiaro, dato che gli ascolti sono più o meno in linea con quelli delle scorse edizioni, ma già non aver perso terreno mantenendo lo zoccolo duro dei telespettatori è motivo di successo. Tenendo pure conto che la Rai ha cercato in tutte le maniere di mettere in difficoltà la ‘povera’ Bianca piazzandole in contemporanea la concorrenza proprio della… Balivo!

Che sorpresa la Bianca Guaccero conduttrice televisiva!

Inoltre non va dimenticato che Bianca Guaccero a quasi 38 anni è quasi un’esordiente nel ruolo di conduttrice televisiva, avendo finora fatto soprattutto l’attrice. Eppure se la sta cavando molto bene, dimostrando di avere un futuro roseo all’orizzonte. E se non credete a noi, date almeno credito a Raffaella Carrà, una che di televisione se ne intende…