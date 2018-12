Alessia Marcuzzi: ‘Simona Ventura mi ha delusa, non siamo amiche’

Che tra Alessia Marcuzzi e Simona Ventura non corresse buon sangue lo sapevano tutti, ma durante l’ultima puntata di CR4 – La Repubblica delle Donne abbiamo avuto la conferma direttamente dalla voce della ‘pinella’, che aizzata dal solito Chiambretti ha svelato qualche altarino sul suo rapporto con Super Simo. Rapporto che non è mai decollato e che forse è definitivamente naufragato dopo la discussa partecipazione della Ventura a L’Isola dei Famosi 11 condotta, guarda caso, dalla Marcuzzi.

Piero Chiambretti ha introdotto l’argomento mandando in onda una vecchia clip risalente alla notte dei Telegatti 2002, in cui si vede Simona Ventura, salita sul palco per ricevere un premio, scherzare affettuosamente con il conduttore Pippo Baudo e ignorare in maniera quasi plateale la co-conduttrice… Alessia Marcuzzi!

‘Probabilmente non le andava giù che fossi subentrata io a Le Iene’

‘Devo dire la verità, non mi ricordavo questa scenetta dei Telegatti’, ha detto la Marcuzzi rispondendo a Chiambretti che le ha chiesto di commentare la clip, ‘Ma non è una bella immagine da vedere, nel senso che non è stata molto carina nei miei confronti. Probabilmente non le andava giù che fossi subentrata io a Le Iene. Ma ormai sono passati tanti anni…’.

Per la cronaca Simona Ventura ha condotto le prime otto edizioni de Le Iene, dal 1997 al 2001, prima di essere sostituita proprio dalla bionda Alessia (rimasta poi al timone del programma fino al 2005 prima di tornarci quest’anno).

‘Simona mi ha deluso nella mia Isola dei Famosi’

‘Se le cose sono cambiate?’, ha aggiunto poi Alessia Marcuzzi commentando il suo rapporto attuale con la Ventura, ‘Non è che ci frequentiamo, diciamo così, ma questo l’ho già detto in altre interviste. Simona mi ha deluso nella mia Isola dei Famosi perché non si è comportata proprio bene quando è uscita. Il tempo però passa, ma non si scorda’.

Quasi certamente la Marcuzzi si riferisce alle dichiarazioni fatte da Simona Ventura al Maurizio Costanzo Show poco dopo la sua eliminazione dal reality, in cui aveva criticato sia gli autori dell’Isola che la stessa conduttrice per aver perso il controllo della trasmissione durante la celebre puntata della ‘lotta nel fango’, facendo intendere che con lei al timone non sarebbe successo.

Dichiarazioni che evidentemente Alessia si è legata al dito…

E voi, invece, chi buttereste dalla torre tra Alessia Marcuzzi e Simona Ventura?