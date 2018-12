Temptation Island, l’ex concorrente Michael De Giorgio: ‘Sono caduto in depressione, mi faccio schifo’

Michael De Giorgio, ex protagonista di Temptation Island sta affrontando un momento difficile. Dopo l’esperienza nel reality show di Canale 5, l’ex ragazzo di Lara Zorzetto è caduto in depressione. A causare le sofferenze di De Giorgio, non solo la fine della love story con la giovane di Pordenone, ma anche gli insulti e le offese ricevute sui social.

Michael De Giorgio si è sentito assediato dagli utenti che hanno commentato la sua esperienza a Temptation Island 5. Il ragazzo friulano ha subito un crollo ed è per questo che ha chiesto di essere lasciato in pace.

Michael De Giorgio: ‘Sono depresso, lasciatemi in pace’

L’ex protagonista di Temptation Island è entrato in un tunnel e fatica a vedere la luce. Dopo 4 mesi dalla fine del programma e della love story con Lara Zorzetto, De Giorgio continua a ricevere offese e insulti. Il ragazzo friulano ha quindi chiesto di essere dimenticato e di essere lasciato in pace.

Nello sfogo apparso su Instagram De Giorgio si chiede cosa abbia fatto di male per meritare tanta aggressività verbale. Nelle Instagram stories il ragazzo pubblica anche lo screenshot di un insulto molto forte: ‘Figlio di t***ia’, scrive un utente.

‘Mi sono ritrovato per la prima volta nella vita in un vortice di depressione dal quale non vedo la fine. Nessuno mi ha teso una mano quando avevo bisogno di aiuto. Al contrario ha infierito su un cadavere barcollante. Lasciatemi stare. Non ho più un lavoro, né la voglia di alzarmi la mattina con il sorriso… eppure mento a me stesso che va tutto bene… Non ce l’ho con nessuno, né voglio scaricare le mie colpe’, si è sfogato l’ex di Lara Zorzetto.

Il ragazzo ha condiviso parole durissime e molto forti dimostrando di portare il peso dei sensi di colpa per il suo atteggiamento all’interno del programma di Canale 5. Atteggiamento che ha condotto la Zorzetto a dirgli addio.

‘Sono una m**da, non merito di vivere, faccio schifo e dovrei sparire dalla faccia della terra. Avete ragione, ma ora voglio solo essere lasciato in pace. Siete riusciti a farmi crollare, se era questo che volevate avete vinto. Non sono un maschilista, né un femminicida. Sono soltanto una persona emotiva e orgogliosa. Ho sbagliato e ci sto ancora male, come è giusto che sia’.

De Giorgio vorrebbe lasciarsi alle spalle quanto accaduto per questo ha chiesto a chi gli punta il dito contro di essere dimenticato. ‘Quando mi guardo allo specchio lo so cosa vedo. Non ho altro da aggiungere, spero un giorno la finirete di attaccarmi’, ha concluso.