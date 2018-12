Simona Ventura torna in Rai per The Voice, ma non abbandona Temptation Island VIP

Cambio di casacca per Simona Ventura che lascia Mediaset per tornare in Rai alla conduzione di The Voice. Un nuovo talent show per SuperSimo che non abbandonerà Temptation Island VIP.



Stando alle ultime indiscrezioni – che pare stiano per diventare delle certezze – Simona Ventura avrebbe accettato il corteggiamento di Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai 2, che la vorrebbe alla conduzione di The Voice. Una sorta di scontro tra Rai e Mediaset che si starebbero contendendo la Ventura che, lasciata a ‘casa’ per troppo tempo, adesso si sta riprendendo la sua rivincita. Dopo il grande successo di Temptation Island VIP, infatti, la conduttrice ha avuto modo di farsi nuovamente apprezzare dal pubblico.

Simona Ventura nel 2019 tra Rai e Mediaset

Come anticipato da TvBlog e dal settimanale Chi, pare che Simona Ventura per il 2019 sarà piena di impegni professionali.

Il prossimo febbraio, la conduttrice ritornerà al timone di un programma musicale, The Voice, su Rai 2 perché fortemente voluta del neo direttore del secondo canale della tv di Stato.

A lei dovrebbero spettare dieci prime serate durante le quali SuperSimo farà rientro negli studi televisivi di viale Mazzini che per anni l’hanno ospitata.

La Ventura, com’è noto, è stata una delle conduttrici di punta della Rai dal 2000 al 2011, anno dopo il quale decise di mettersi alla prova passando alla piattaforma satellitare Sky Italia con un contratto in esclusiva di due anni.

Simona Ventura tornerà per Temptation Island VIP

Chi aspetta Simona Ventura per la seconda edizione di Temptation Island VIP, però, non dovrà temere.

Stando ai rumors, infatti, dopo essersi a lungo confrontata con Maria De Filippi, la conduttrice tornerà al timone del ‘reality show dei sentimenti’ la prossima estate.

Visto il successo di pubblico ottenuto con la prima stagione, inoltre, Temptation Island VIP passerà da quattro a otto puntate.

Tra le varie proposte lavorative fatte a Simona Ventura, anche la nuova edizione de La Pupa e il Secchione che, però, lei avrebbe rifiutato. Al suo posto, pare, ci sarà Federica Panicucci.