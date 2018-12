Paola Perego: ‘Michelle Hunziker fredda come un gelato. Barbara d’Urso? Non amo la sua tv’

Paola Perego è stata ospite del talent show ‘Dance with me’ sull’emittente albanese TvKLAN, un programma che vede anche Kledi Kadiu impegnato nel ruolo di giudice. Durante la sua ospitata, la conduttrice ha lanciato una frecciatina a Barbara D’Urso e emesso un giudizio anche su Michelle Hunziker.

Paola Perego, da poco diventata nonna, tornerà presto in tv con ‘Superbrain’. Il programma sarà nuovamente trasmesso in prima serata su Rai 1. Prima di riapprodare sul piccolo schermo in Italia, la conduttrice si è concessa un’ospitata in Albania dove ha parlato anche di alcune sue colleghe.

Paola Perego: ‘Michelle Hunziker? Fredda come un gelato’

Viva la sincerità. Paola Perego ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e ha espresso con schiettezza un giudizio su Michelle Hunziker e Barbara D’Urso. La conduttrice che l’ha ospitata su TvLank ha chiesto alla neo nonna un parere su alcune colleghe del mondo dello spettacolo.

In molte si sono salvate, ma per la Hunziker e la D’Urso non vi è stato scampo. Inizialmente alla Perego è stato chiesto di leggere alcuni bigliettini con su scritti saluti in albanese. Tra questi anche la frase: ‘Con il cuore’.

‘Ci guardano in Italia? Perché c’è un’altra collega mia che fa quella cosa del cuore, io ne faccio un’altra…’, ha detto per poi precisare che nel nostro Paese solo una persona pronuncia la frase: ‘Con il cuore’. La Perego si riferiva ovviamente a Barbara D’Urso.

Alla presentatrice di ‘Superbrain’ è stato anche chiesto di esprimere un’opinione sulla collega. ‘Te lo devo dire col cuore? Non amo il suo genere ma è una grande professionista’, ha ammesso.

Più pesante il giudizio che la Perego ha rilasciato su Michelle Hunziker: ‘Fredda come un gelato’, l’ha definita il volto di Rai 1.

Grandi elogi invece ad altre colleghe. La Perego ha infatti detto di Simona Ventura che è ‘fantastica’ e di Maria De Filippi che è ‘bravissima’. Complimenti anche a Raffaella Carrà definita dalla Perego ‘un’icona’.

Paola Perego: ‘Non mi fanno condurre la Talpa’

A Paola Perego è stato anche chiesto un giudizio sui reality show. Programmi che la conduttrice di Rai 1 non reputa affatto trash, anzi.

La Perego infatti vorrebbe riproporre in tv ‘La Talpa’ e ha approfittato dell’emittente albanese per fare un appello. ‘Possiamo venire in Albania per fare La Talpa? In Italia non me la fanno fare! Facciamo La Talpa io e Kledi a Tirana. È lo show che mi sta più a cuore’, ha detto in conclusione la conduttrice di ‘Superbrain’.