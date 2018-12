Paola Barale: ‘Sono single, la libertà è una cosa meravigliosa’

A 51 anni Paola Barale si racconta come una ‘donna nuova’ e, a distanza di tempo dalla fine della sua storia d’amore con Raz Degan, si definisce ‘single e felice’.



Solo qualche settimana fa si parlava di una ipotetica gravidanza di Paola Barale, balzata agli onori della cronaca rosa per essere stata avvistata presso un centro neonatologico e in un negozio di abbigliamento per bambini. La notizia, però, era semplicemente uno scherzo architettato dalla Barale con la complicità di quelli di Mai dire talk. La conduttrice, infatti, ad oggi si dichiara single e serena: ‘Sto bene anche senza un compagno’.

Leggi anche: Paola Barale incinta? Il gossip sulla gravidanza fa impazzire i fan

Paola Barale: ‘Sono una donna nuova’

Intervistata dal settimanale Oggi – in edicola domani, 20 dicembre 2018 – Paola Barale ha smentito qualunque voce riguardo la sua vita sentimentale.

Pur essendo arrivata all’età di 50anni diversamente da come si immaginava quando ne aveva solo 20, la conduttrice e showgirl si è detta felice.

‘Una donna nuova’ – così si è auto definita Paola Barale che ha ammesso: ‘A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione’.

‘I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia’ – e, invece, per Paola Barale il destino aveva scritto un percorso completamente diverso da quello della sua famiglia.

‘Ho finalmente capito che sto bene anche senza un compagno: single non vuol dire essere soli. Io voglio vivere, non sopravvivere’.

Terminata la storia d’amore con Raz Degan, la conduttrice ha aggiunto: ‘Ho scoperto che la libertà è una cosa meravigliosa. Ecco, la verità è che sono una donna nuova, ma anche una donna infinitamente libera. Mentalmente ed emotivamente’.

La Barale, però, non si dichiara single convinta e per il futuro preferisce ‘non precludersi nulla’.

Leggi anche: Paola Barale: ‘Single da tre anni, sono delusa dagli uomini’

Paola Barale e i prossimi progetti lavorativi

Assente da tempo dal piccolo schermo, Paola Barale ha annunciato al settimanale diretto da Umberto Brindani alcuni progetti futuri.

Se la vita di coppia sembra essere stata momentaneamente messa in stand by, la sfera professionale pare essere piena di idee in fase di realizzazione.

‘Un bel lavoro mi manca’ – ha spiegato la Barale, che ha annunciato: ‘Da un anno sto preparando un progetto con Cristina Bugatty, una sketch comedy per il Web e non solo’.