Mara Maionchi: ‘Il cancro? Finora sto bene. X Factor? Non so se ci sarò’

Mara Maionchi ha concluso da poco la sua esperienza a X Factor 12 ed è tornata a parlare del cancro che ha sconfitto un po’ di tempo fa. Oggi sta bene, ma ‘questo è un problema che quando ti visita ti lascia sempre qualche perplessità’ – ha detto.



Intervenuta nella trasmissione radiofonica ‘I Lunatici’, Mara Maionchi si è raccontata a tutto tondo, con la forza e l’ironia che la contraddistinguono e che l’hanno resa amata da grandi e piccini. La produttrice discografica ha sconfitto da tempo il cancro e, proprio negli ultimi giorni, si è sottoposta ai controlli di routine. ‘Fino ad ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere’.

Leggi anche: Mara Maionchi: ‘Ho giocato d’azzardo (e perso) per vendicarmi del tradimento di mio marito’

Mara Maionchi: ‘Bisogna godersi ogni ora fino alla fine’

Consapevole di essere stata molto fortunata rispetto a chi, invece, purtroppo non riesce a sopravvivere alla malattia, Mara Maionchi ha parlato con cautela del suo stato di salute.

‘Speriamo in bene, cerchiamo di stare tranquilli’ – ha continuato ai microfoni di Radio2 – ‘Questo è un problema che quando ti visita ti lascia sempre qualche perplessità’.

‘Purtroppo ci sono state tante persone che sono più sfortunate di me’ – ha detto, lanciando un messaggio importante – ‘La nostra vita è da vivere insieme giorno per giorno, essere felici è quasi un obbligo, non sappiamo mai cosa accadrà, non c’è certezza del domani, bisogna godersi ogni ora fino alla fine’.

Leggi anche: Mara Maionchi, la confessione choc: ‘Ho avuto due tumori al seno’

Mara Maionchi su X Factor, Manuel Agnelli e Anastasio

Pronta a mettersi alla prova con una nuova avventura televisiva, ‘Italia’s Got Talent’, meno impegnativa di X Factor perchè ‘lì non hai la responsabilità dei ragazzi’, la Maionchi ha messo in dubbio la sua partecipazione come giudice al talent show di Sky Uno per la prossima edizione.

‘Se ci sarò? Non lo so. Non ho ancora parlato con nessuno’ – ha spiegato.

E, riguardo l’assenza quasi confermata di Fedez e Agnelli, ha aggiunto: ‘Agnelli ha detto in diretta che non ci sarà, magari quella sera era arrabbiato, può succedere’.

‘Magari quando ero piccola e mi facevano un dispetto anche io dicevo che me ne andavo, l’ho detto 1000 volte ma poi restavo lì. Io con loro mi sono divertita, anche con Lodo’.

In attesa di sapere cosa ne sarà per X Factor 13, però, Mara Maionchi si gode la vittoria di Anastasio: ‘E’ una forza, ha una concentrazione nel raccontare i suoi testi che fa davvero invidia, ha 20 anni ma scrive cose da adulto’.

Un fuoriclasse per la Maionchi, che ha descritto il rapper campano come un ragazzo giovane ma ‘molto attento, bravo e laborioso’.