Laura Chiatti e Marco Bocci: furto in casa della coppia, spariti oro e pellicce

Brutta sorpresa natalizia per Laura Chiatti e Marco Bocci: i due attori umbri, che sono sposati dal 2014, hanno subito un furto nella loro casa di Marsciano, dove risiedono abitualmente. I ladri si sono introdotti nell’abitazione tra lunedì e martedì scorso, approfittando dell’assenza dei proprietari per motivi di lavoro. A quanto pare non è stato un furto indolore, dato che sono spariti diversi oggetti di valore.

La notizia del furto in casa di Laura Chiatti e Marco Bocci è apparsa su Perugia Today. Sembra che i ladri siano riusciti a entrare rompendo una finestra, e che una volta dentro abbiano rubato principalmente oro e pellicce di proprietà dell’attrice di Castiglione del Lago, prima di dileguarsi indisturbati.

Subito allertate le forze dell’ordine

Il furto è stato scoperto dagli stessi Bocci e Chiatti, una volta rientrati nella loro abitazione. Subito allertate le forze dell’ordine, in particolare i militari della compagnia dei Carabinieri di Todi, che sono intervenuti sul posto per fare tutti i rilievi del caso e avviare le dovute indagini.

E dire che Marco Bocci e Laura Chiatti avevano scelto Marsciano per la tranquillità…

Questo furto è una vera beffa per Marco Bocci e Laura Chiatti, che nonostante i mille impegni di lavoro tra Roma e Milano, e non solo, hanno deciso di continuare a vivere nell’amata Umbria (Marsciano è il paese d’origine di Bocci, mentre, come detto, la Chiatti è nata nella non distante Castiglione del Lago) proprio per non rinunciare alla pace e alla tranquillità della loro splendida regione e per far crescere i bambini in un ambiente più sano. E invece i malviventi sono andati a ‘disturbarli’ fin lì…

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati nel 2014

Insieme dal mese di dicembre 2013, Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati l’anno successivo e hanno avuto due figli a stretto giro di posta, Enea nato il 22 gennaio 2015 e Pablo nato l’8 luglio 2016. Precedentemente la Chiatti era stata con Silvio Muccino, Francesco Arca e il cestista Davide Lamma, mentre di Bocci si erano occupate le cronache di gossip per una breve liaison con Emma Marrone.