Giulio Berruti, l’attore racconta: ‘Da 12 anni soffro di fibromialgia’

L’attore Giulio Berruti ha svelato di soffrire di fibromialgia. Con un video su Instagram, l’ex interprete di Elisa di Rivombrosa ha raccontato il suo problema e spiegato le difficoltà incontrate durante questo percorso.



‘Ero convinto di essere uno dei pochi ad avere il disturbo della fibromialgia’: così ha esordito Giulio Berruti in una Instagram story, ringraziando tutti i fan che gli hanno dimostrato solidarietà e che hanno svelato di soffrire della sua stessa malattia. ‘Presto posterò un video che riguarda proprio questo problema’ – ha aggiunto l’attore, che ha tentato di aiutare quanti come lui soffrono per la fibromialgia e non hanno ancora trovato un rimedio.

Giulio Berruti lancia un messaggio: ‘Tenete duro’

‘Siamo in tanti, tenete duro’ – ha aggiunto Giulio Berruti, mandando un messaggio a tutti coloro che condividono la sua stessa malattia.

La fibromialgia, infatti, è un problema che colpisce molte persone e si manifesta con dolori muscolari diffusi uniti all’affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell’umore.

Una malattia di cui non si conoscono le cause e per la quale non esiste una cura specifica.

Giulio Berruti, però, in virtù di questo, ha suggerito a tutti i suoi utenti un rimedio per alleviare i problemi: il metodo Wim Hof.

‘Acqua fredda del rubinetto, ci buttiamo dentro per dieci minuti al giorno, tutti i giorni: vi passa la fibromalgia’ – ha spiegato l’attore – ‘Provateci, ve lo assicuro. Ci soffro da 12 anni e le ho provate tutte, questa cosa funziona. Chi ne soffre sa di cosa parlo’.

Giulio Berruti: ‘Preso per pazzo dai medici’

Sommerso dai messaggi dei suoi follower, Giulio Berrutti ha ringraziato tutti per l’affetto dimostratogli e ha aggiunto un altro particolare di questo suo calvario.

‘Mi state scrivendo veramente in tanti e la cosa mi solleva’ – ha postato su Instagram l’attore – ‘Perché per anni sono stato preso per pazzo pure dai medici’.

La fibromialgia, infatti, si riesce a distinguere con difficoltà e sono tantissimi i personaggi che ci soffrono.

Tra questi, anche la star della musica internazionale Lady Gaga, che aveva raccontato in una intervista i problemi incontrati a causa di questa malattia.

Leggi anche: Cos’è la fibromialgia: sintomi, cause e cure della malattia di cui soffre anche Lady Gaga