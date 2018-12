Fedez e Francesco Facchinetti: accordo dopo anni di liti?

Dopo anni di liti, dispetti e sberleffi, sembra che Fedez e Francesco Facchinetti abbiano fatto pace trovando addirittura un accordo per una lunga e proficua collaborazione professionale. In altre parole, secondo alcuni rumors, d’ora in poi sarà Facchinetti Jr. a gestire (non è chiaro se totalmente o parzialmente) la carriera e l’immagine di Fedez. Dobbiamo crederci?

Lo vedremo nelle prossime settimane, è però verissimo che fino a poco tempo fa i rapporti tra Fedez e Francesco Facchinetti erano davvero pessimi a causa di diversi episodi accaduti a partire dal 2014. Quell’anno, infatti, il rapper di Buccinasco si era burlato dell’ex Dj Francesco citandolo, e non in termini lusinghieri, nella sua canzone Generazione Boh: ‘Il mio paese chiama Facchinetti figlio d’arte / È come andare da McDonald’s e dire vado al ristorante’.

Tra Fedez e Francesco Facchinetti quattro anni di botte e risposte

Poco tempo dopo, come ci ricorda isaechia.it, Fedez aveva rincarato la dose con una dichiarazione al vetriolo sulla carriera di Facchinetti figlio: ‘Non si può non riconoscere il fatto che sia stato molto più fortunato di me e che la sua carriera TV non è stata meritata. Se guardo Alessandro Cattelan vedo talento e perseveranza, con Facchinetti vedo solo suo padre’.

Quella volta Francesco Facchinetti gli aveva risposto per le rime con un lungo post sui social mentre andava in onda la finale di X Factor 8, la prima con Fedez al banco della giuria: ‘Guarda Fedez che anche se non parli ogni 10 secondi di me i dischi li vendi lo stesso, perché sei bravo e te lo meriti e a X Factor hai spaccato. Se vuoi dire che sono figlio di papà va bene, dillo: io sono fiero di mio padre e sono fiero della mia carriera con i suoi alti e bassi, che se avessi avuto davvero padri e padrini sarebbero stati solo alti. Ma se sono il tuo bersaglio per altri motivi che mi sono veramente sconosciuti, alza il telefono e chiamami, il mio numero è a disposizione. Non fare più questi teatrini pubblici, lasciali ai personaggi di serie B’.

‘Facchinetti seguirà l’evolversi della car­riera di Fedez’

L’anno scorso, poi, l’episodio clou, spifferato dal nuovo magazine di gossip di Fabrizio Corona: sembra infatti che Fedez abbia cercato di strappare l’emergente cantante Riki Marcuzzo dalla scuderia di Facchinetti per portarlo nella sua. Obiettivo non raggiunto e, dopo ulteriori strascichi e botte e risposte a distanza, i due hanno improvvisamente deciso di sotterrare l’ascia di guerra e dedicare i loro sforzi a un obiettivo comune:

‘Fedez e Facchinetti Jr. si sono incontrati in gran segreto in un hotel di Milano’, si legge su The King, ‘L’ex capitano uncino ha ottenuto le scuse da parte del rapper (per il tentativo di ‘scippo’ di Riki, ndr) che, orfano di J-Ax, sta cercando nuovi alleati. L’accordo stipulato tra i due non si conosce ancora ma in Sony, casa dis­cografica di Fedez, è già arrivata la comunicazione ufficiale: Facchinetti seguirà l’evolversi della car­riera di un Fedez ormai orfano di Rovazzi e J-Ax’.

Ovviamente restiamo in attesa di ulteriori sviluppi che si preannunciano interessantissimi.