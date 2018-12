Elisabetta Canalis fa visita alla figlia di Costanza Caracciolo e Christian Vieri

Elisabetta Canalis ha fatto visita alla figlia di Costanza Caracciolo e Christian Vieri, la showgirl ha portato un regalo alla piccola Stella nata il 18 novembre scorso. L’ex velina, accompagnata dalla figlia Skyler, ha omaggiato i neo-genitori e pubblicato il video della speciale visita su Instagram.

Elisabetta Canalis non ha mai negato di essere in ottimi rapporti con lo storico ex, Christian Vieri e il filmato postato su Instagram della sua visita a casa della Caracciolo e dell’ex calciatore ne è la dimostrazione.

Elisabetta Canalis a casa di Costanza Caracciolo e Christian Vieri

Il video condiviso da Elisabetta Canalis vede la figlia Skyler offrire a Costanza Caracciolo un dono per la neonata. Nel filmato però la bambina nata dal matrimonio dell’ex velina con Brian Perri apre il regalo destinato a Stella Vieri. ‘Dovrebbe aprirlo Costanza per Stella e invece lo apre lei’, scherza Elisabetta Canalis nel video, mentre la compagna dell’ex calciatore ride.

‘Questo è per la bambina’, dichiara Skyler ma non ne sembra convinta. Mamma Elisabetta spiega infatti che la figlia vorrebbe tenere il regalo per sé. ‘Occhio perché è un attimo che se li prende’, scrive la Canalis con tanto di tag a Bobo Vieri e Costanza Caracciolo.

La compagna dell’ex calciatore poi promette a Skyler di farle vedere Stella che il 18 dicembre scorso ha festeggiato un mese di vita.

Molti utenti si sono complimentati con Elisabetta Canalis. Tra i commenti infatti si possono scorgere frasi positive, di apprezzamento ed elogio nei confronti dell’ex velina, dell’ex calciatore e della sua attuale compagna.

‘Bellissimo vedervi tutti insieme’; ‘Complimenti per il rapporto che avete, è da persone intelligenti’; ‘Segno di intelligenza e grande rispetto… che bel gesto condividere l’amicizia e il bene anche dopo la fine di un grande amore!’, si legge tra i commenti.

Molti utenti dunque hanno lodato la Canalis per aver continuato a mantenere un legame con Christian Vieri. I due hanno avuto una lunga relazione nei primi anni duemila.