Aida Nizar aggredita durante una diretta Instagram

Aida Nizar era in auto con un suo amico quando è stata aggredita da una donna. L’ex concorrente del Grande Fratello ha subito l’attacco mentre era in diretta Instagram. L’accaduto è dunque stato documentato dal suo amico che ha registrato tutto. Gli utenti, increduli, hanno assistito alla videnda.

Eppure c’è chi accusa la Nizar di aver inscenato tutto e di aver messo su una farsa pur di attirare l’attenzione e di farsi pubblicità. Una donna incappucciata ha teso un agguato alla vulcanica spagnola, per tutto il tempo del filmato si è aggirata minacciosa attorno all’auto dell’ex concorrente del Grande Fratello che, come mostrano le immagini, nonostante fosse in macchina non ha tentato di fuggire.

Aida Nizar aggredita

Aida Nizar è stata aggredita in diretta Instagram. Una donna incappucciata si è avvicinata alla sua auto e l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso l’accaduto con i suoi follower.

‘Aiuto, chi è? Cosa vuoi da me, non mi lascia andare, registra tutto’, sono solo alcune delle frasi sconnesse che Aida Nizar ha urlato mentre una donna con fare minaccioso si aggirava intorno alla sua auto.

La concorrente ha chiesto all’amico che era con lei in auto, prima di registrare il tutto e solo successivamente di chiamare la polizia.

Il video che i fan della Nizar hanno visto in diretta dura circa 3 minuti, l’ex concorrente del Grande Fratello non ha provato a scappare sostenendo che la donna incappucciata non le desse via di scampo. Ciò che ha fatto la vulcanica spagnola nel filmato è semplicemente chiedere chi sia il suo aggressore e invocare aiuto.

La donna con il passamontagna che appare nel video parla anche lei spagnolo, tanto che a un certo punto la Nizar inizia a risponderle nella sua lingua d’origine.

C’è ovviamente chi non ha creduto che la spagnola sia stata vittima una reale aggressione. Molti utenti hanno puntato il dito contro l’ex concorrente del Gf accusandola di aver montato il tutto e di non aver realmente subito un tentativo di furto.

La Nizar ha anche più volte aperto il finestrino della sua vettura permettendo al suo presunto aggressore di mettere le mani all’interno dell’auto. Solo verso la fine del video l’ex concorrente del Grande Fratello ha chiuso il finestrino per poi riaprirlo pochi secondi dopo. Se la scena fosse vera, la Nizar non ha mostrato di avere molto a cuore la sua sicurezza e quella dell’amico che si trovava con lei in macchina. ‘Sei un’attrice nata’, ha scritto un utente in diretta.