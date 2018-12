Valeria Marini e Patrick Baldassarri di nuovo insieme?

Fermi tutti: Valeria Marini e Patrick Baldassarri stanno di nuovo insieme? Il dubbio è lecito dopo aver visto con i nostri occhi e ascoltato con le nostre orecchie il contenuto delle storie postate da Valeriona su Instagram, nelle quali la showgirl è riapparsa dopo qualche mese in compagnia dell’ex (?) fidanzato, chiamandolo con occhi dolcissimi ‘il mio Patrick’. Che c’è sotto?

L’incontro ravvicinato tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri è avvenuto a Milano Marittims, città dell’imprenditore balneare, in occasione di un evento benefico per sostenere i progetti di solidarietà della Fabbrica del Sorriso, a cui hanno partecipato pure alcuni concorrenti del recente Grande Fratello Vip 3.

Patrick Baldassarri sembrava fuori dalla vita di Valeria dopo Temptation Island

Valeria Marini, vestita con un abito rosso natalizio, ha catturato ovviamente la scena, ma ben più interessanti sono risultati i video che ha postato su Instagram al termine della serata, specialmente perché accanto a lei è riapparso il redivivo Patrick Baldassarri, che sembrava definitivamente uscito dalla sua vita dopo la traumatica esperienza di Temptation Island.

‘Ora sono qui con il mio Patrick, ci vogliamo bene’

‘Sono felice perché sono venuta qui a Milano Marittima per La Fabbrica del Sorriso’, dice Valeria nei video, ‘È stata una serata bellissima, abbiamo raccolto una bella cifra’. E poi, girando lo sguardo verso il suo ex: ‘Ora sono qui con il mio Patrick, ci facciamo gli auguri di Natale. Ci vogliamo bene perché i nostri sentimenti sono più forti di qualsiasi altra cosa. Sorrisi e baci stellari”, appioppandogli un bel bacio sensuale sulla guancia.

‘Valeria è la numero uno’

E anche Patrick Baldassarri non lesina parola dolci verso la ‘sua’ showgirl: ‘Sempre il top la nostra Valeria, è la numero uno!’ Dopo l’evento Valeria Marini è rientrata a Roma.

Ovviamente non è detto che Patrick e Valeria siano effettivamente tornati insieme, ma di certo hanno recuperato un bel rapporto, quanto meno d’amicizia e d’affetto. Per il resto, si vedrà. Con la Marini è sempre consigliabile non fare pronostici…