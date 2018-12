Maria De Filippi, la conduttrice lancia un nuovo programma

Maria De Filippi si prepara a stupire il suo affezionatissimo pubblico con un nuovo programma. La moglie di Maurizio Costanzo sarebbe in procinto di lanciare un nuovo show, è ciò che emerge da uno speciale e particolare annuncio apparso sui profili social di Witty Tv, il portale multimediale fondato dalla Fascino PGT società di produzione televisiva di Queen Mary.

Il post apparso sulla pagina Facebook di Witty Tv non lascia molto spazio ai dubbi, la Fascino ha aperto i casting per un nuovo show. A parte qualche indiscrezione non si sa molto sul programma; né è chiaro se la De Filippi ne sarà conduttrice. Quante volte Quen Mary ha deciso di restare dietro le quinte? Basti pensare ai primissimi mesi della stagione numero 1 di Amici (all’epoca ‘Saranno Famosi’) o a prodotti più recenti come ‘Temptation Island’. Cosa conosciamo di questo nuovo show? Titolo e tematica.

Maria De Filippi, Giortì è il suo nuovo programma

L’annuncio apparso sui profili social di Witty Tv lascia ampio spazio all’immaginazione. ‘Dietro a una grande festa si nasconde sempre una grande storia. Se ti va di raccontare la tua perché presto celebrerai un evento importante partecipa al casting per un nuovo programma! Giortì’, si legge nel post pubblicato su Facebook.

A corredare l’annuncio un’immagine molto colorata: tanti lecca-lecca scolorati, paillettes e lustrini. Il programma, come si evince dal post, probabilmente racconterà eventi e feste speciali. Nel leggere l’annuncio difficile non collegare lo show ad altri docu-reality come ‘Il castello delle Cerimonie’, in onda su Real Time oppure tornando indietro nel tempo, ‘My Super Sweet 16’ o ancora ‘La Quinceañera: 15 anni da favola’.

Le pallettes, i lustrini e le stelline però richiamano anche alla mente un personaggio che è ultimamente entrato nel cast di ‘Uomini e Donne’ dopo l’esperienza da protagonista di ‘Temptation Island’. Il suo motto è: ‘Baci stellari’ e ovviamente stiamo parlando di Valeria Marini.

Stando infatti ad alcune indiscrezioni, sembra che la showgirl sia coinvolta nel progetto. La Marini è entrata nel cast di ‘Uomini e Donne’ come consigliera del tronista (suo ex tentatore): Ivan Gonzalez.

Non resta che attendere gli sviluppi, per ora la macchina del nuovo show di Queen Mary ha solo avviato i casting e probabilmente per assistere al nuovo programma della De Filippi toccherà aspettare un bel po’.