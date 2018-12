Francesca Del Taglia in ospedale: ‘Mi hanno fatto una tac al cervello’

View this post on Instagram

Per quanto potevo già amarti oggi posso dire di amarti ancora di più . È facile amare qualcuno quando è tutto bello e perfetto ma l’amore ..quello VERO .. si dimostra in questi momenti e tu @eugeniocolombodj lo hai dimostrato . Non a caso una delle frasi che ci rappresenta è “non so cosa sarà , ma so che ci sarò “ niente è difficile se lo si affronta insieme … per sempre NOI ♥️