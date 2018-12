Fabrizio Corona inaugura il suo magazine e pubblica i messaggi di Asia Argento

‘Ora parlo io’, così Fabrizio Corona lancia il suo nuovo magazine ‘King’. La prima presunta verità che l’ex re dei paparazzi ha deciso di raccontare è la sua versione dei fatti sulla relazione con Asia Argento. L’imprenditore ha anche pubblicato i messaggi con cui l’attrice avrebbe interrotto i rapporti.

‘Uno schiaffo alle fake news e ai non giornalisti’, è così che Fabrizio Corona definisce ‘King’ il suo nuovo magazine. Un’idea nata anche per onorare il padre Vittorio. Insomma a meno di 24 ore dal lancio del giornale di Enrico Mentana arriva anche il nuovo progetto editoriale online di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona lancia il nuovo magazine

‘King era il giornale di mio padre Vittorio a cui devo questa passione insana per il giornalismo. Ed è anche uno dei primi progetti completamente online a cavallo tra la stampa tradizionale su carta e il web’, ha spiegato l’imprenditore.

Il magazine è online da ieri e Fabrizio Corona si è preso uno spazio per spiegare la sua personale verità sulla love story con Asia Argento e per smentire anche alcune notizie trapelate nelle scorse settimane. Alberto Dandolo ha infatti scritto su Dagospia che il rapporto tra l’ex re dei paparazzi e l’attrice è frutto di un contratto. Corona ha smentito.

‘Ora parlo io. Sono stato zitto alla faccia di chi dice che faccio qualsiasi cosa per soldi. Tutti i grandi giornali mi avevano offerto cifre importanti per un’intervista. Ma io ho detto di no! Non era il momento non mi andava. E l’ho fatto soprattutto per rispetto ad Asia, per rispetto per quello che tra noi due c’è stato, grande o piccolo che sia. Non c’è stato nessun contratto, se lo è inventato di sana pianta Alberto Dandolo che probabilmente non sapeva cosa scrivere. Tutto senza uno straccio di prova, né conferma. Ma si sa, io sono Fabrizio Corona, sono cattivo per antonomasia. E chi se ne frega se facendo così si sporca una storia che, nonostante tutto, aveva un suo perché’, ha spiegato l’imprenditore.

Fabrizio Corona: ‘Asia Argento: ‘Ha preso gettoni per oltre 50mila euro per parlare di noi’

Fabrizio Corona ha raccontato la sua versione dei fatti sulla fine della relazione con l’attrice. L’imprenditore ha anche rivelato che l’Argento avrebbe preso oltre 50mila euro per le ospitate in tv in cui ha parlato della storia d’amore con lui.

Corona ha poi pubblicato i messaggi che l’Argento gli ha inviato per chiudere il rapporto. ‘Quando è uscita la storia del contratto inventata da Dandolo ho provato a chiamarla. Lei non mi ha risposto. Poi in serata ecco che mi arriva il suo messaggio ‘Complimenti. E con questo mando la sigla, Addio!’. Poi mi ha mandato il video di una canzone di Piero Ciampi, Adius. ‘Ascolta al minuto 1:30‘. Diceva ‘Ma vaf*****lo…’.

L’imprenditore ha però assicurato che la breve relazione con l’attrice è stata importante, altrimenti non gli avrebbe presentato il figlio Carlos Maria.