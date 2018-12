Elisa Isoardi: ‘La foto a letto con Salvini? Poetica e sentimentale’

Ricordate la bufera mediatica su Elisa Isoardi per la foto a letto con Matteo Salvini scelta per annunciare la fine della loro storia? A quasi due mesi di stanza la conduttrice de La Prova del Cuoco è tornata sull’argomento spiegando che riposterebbe quello scatto mille altre volte, non trovandoci nulla di male, tutt’altro. ‘Infatti lo trovate ancora lì sul mio profilo. È un’immagine poetica e sentimentale’.

Elisa Isoardi, reduce da una disavventura in autostrada che l’ha costretta a chiamare rinforzi, ne ha parlato al settimanale Chi: ‘In quella foto con Matteo (Salvini, ndr) non ho fatto nulla di più o di diverso da quello che si vede. È uno scatto poetico e sentimentale, non ho rovinato niente a nessuno. Il nostro è un amore vero, un amore grande e bellissimo. Cinque anni non sono pochi. E io rispetto questo amore e rispetto Matteo. Credo che lui la pensi nella stessa maniera’.

‘Io e Matteo di nuovo insieme? Ora sto bene così’

Parole di stima e d’affetto verso l’ex fidanzato, ma non tali da presagire un ritorno di fiamma: ‘Ora sto bene così, siamo due adulti e non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua’.

‘Ci tengo molto a Matteo, da fidanzata o anche da non fidanzata’

Serena ma combattiva allo stesso tempo, all’Isoardi ha dato sicuramente fastidio il chiacchiericcio che si è creato dopo l’annuncio della rottura con Salvini (circa i motivi che hanno portato alla separazione), ma non sembra disposta a far qualcosa di particolare per fermare il gossip: ‘Di quello che dicono gli altri non mi interessa nulla, mi importa solo del mio rapporto con Matteo. Ci tengo molto, da fidanzata o anche da non fidanzata. Lo rispetto come uomo e come politico. E ripeto: ho rispetto del nostro amore. Del futuro non dico nulla’.

Intanto meno di un mese fa, quindi già dopo l’addio, Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono ritrovati allo stesso tavolo durante una cena di gala con molti altri invitati. I due hanno mostrato il solito affiatamento, corroborando la tesi di chi li vorrebbe ancora insieme. Che dire, vedremo l’evolversi degli eventi…