Belén: il padre Gustavo lancia oggetti in strada, interviene la polizia

Guai in famiglia per Belén: il padre Gustavo Rodriguez, rimasto sempre piuttosto lontano dal clamore mediatico e ‘famoso’ soltanto per essere il papà di Cecilia, Jeremias e della stessa showgirl di Tu Sì Que Vales, è finito sui giornali a causa di un episodio controverso che sarebbe accaduto a Milano nel pomeriggio di domenica 16 dicembre e del quale si è avuta notizia soltanto nelle ultime ore.

Secondo quanto riporta Il Giorno, l’uomo, ‘in evidente stato di alterazione psico-fisica’, avrebbe iniziato a lanciare oggetti in strada dalla finestra della sua casa di Brera, centralissimo quartiere del capoluogo lombardo, fino all’intervento delle Forze dell’ordine, giunte sul posto dopo numerose segnalazioni.

Leggi anche: La famiglia Rodriguez insieme per Natale: Belén, Cecilia e Jeremias con i genitori Gustavo e Veronica

L’uomo, in stato di forte alterazione, è stato accompagnato in ospedale

Per fortuna, si legge sempre sul quotidiano milanese, nessun passante si è fatto male e gli oggetti lanciati da Gustavo Rodriguez sono precipitati sull’asfalto senza colpire nessuno. Pare che gli agenti siano saliti fino in casa per tranquillizzare l’uomo, accompagnandolo poi al Pronto Soccorso per tutti i controlli del caso, dato lo stato di forte alterazione. Non è chiaro, al momento, come mai il padre di Belén fosse in quelle condizioni, ma in ogni caso non è stata sporta alcuna denuncia.

Gustavo Rodriguez si è trasferito in Italia solo recentemente

Gustavo Rodriguez ha circa 60 anni, è sposato da oltre trent’anni con Veronica Cozzani ed è stato l’ultimo membro della ‘celebre’ famiglia a trasferirsi definitivamente in Italia, poco dopo la nascita del nipote Santiago, il figlio che Belén ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino. In precedenza ha fatto la spola tra la natia Argentina, dove svolgeva il ruolo di pastore anglicano, e il nostro Paese.

Leggi anche: Belén Rodriguez da Maurizio Costanzo, ‘È stato Stefano a lasciarmi’

Il papà di Belén è il meno mediatico della famiglia Rodriguez

Poco interessato all’esposizione mediatica (allora chissà da chi hanno preso le figlie), il signor Gustavo viene descritto da amici e conoscenti come una persona simpatica e socievole. Buon musicista (nel 2011 si è persino esibito sul palco del Festival di Sanremo, accompagnando alla chitarra la figlia Belén), pare sia solito improvvisare spettacolini di musica e teatro durante i servizi fotografici delle figlie. Ogni tanto appare in qualche scatto social sui profili di Belén, Jeremias e Cecilia.