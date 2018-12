Noemi celebra il matrimonio della sua vocalist Diana Winter con un’altra donna

Abbandonato per un attimo il ruolo di cantante, Noemi ha celebrato il matrimonio della sua vocalist Diana Winter con la compagna Carolina. L’artista romana ha pubblicato sui social alcune foto della cerimonia civile che lei stessa ha officiato con tanto di fascia tricolore al petto, augurando tutta la felicità del mondo alla nuova coppia: ‘Un urlo per loro e per l’inizio di un grande viaggio insieme!’

Noemi e Diana Winter si sono conosciuti nel 2013 durante la prima edizione di The Voice of Italy, quando la neo-sposa ha fatto parte del team guidato dalla rossa di ‘Sono solo parole’, venendo eliminata dal talent soltanto alle soglie della semifinale.

Diana Winter ha cantato nei tour di Noemi del 2016 e del 2018

Il talento di Diana non è passato inosservato a Noemi, che l’ha ingaggiata come vocalist e chitarrista acustica per il suo tour nei club del 2016 e per il recente La Luna Tour 2018. Nel corso della sua carriera Diana Winter ha collaborato con diversi altri artisti, tra cui Giorgia, ha pubblicato due album e ha fatto parte della band live di Domenica In nella stagione 2017-18.

Noemi felice di aver celebrato le nozze di Diana Winter

Il tempo trascorso insieme durante le tournée ha cementato l’amicizia tra la Winter e Noemi, e così quando la cantante nata a Firenze nel 1985 ha deciso di unirsi civilmente con la compagna Carolina, ha chiesto alla sua mentore di TVOI che fosse proprio lei a celebrare la cerimonia. Compito che Noemi ha svolto con grande entusiasmo, come si intuisce dal messaggio che ha lasciato sui social:

‘Chi segue i miei concerti sa quanto io voglia bene e stimi Diana, la mia Bvox’, ha scritto Noemi sul matrimonio di Diana Winter, ‘Oggi ho celebrato le sue nozze con Carolina, la sua compagna, e per me è stato un piacere. Credo che la vita valga la pena di essere vissuta, sopratutto se si ha un complice, qualcuno che ci ama abbastanza da volerci rimanere accanto ogni giorno, bello o orribile. Tutto ciò che conta è l’amore’.

Noemi si è sposata a sua volta lo scorso luglio

Ricordiamo che anche Noemi è fresca di matrimonio essendosi sposata lo scorso mese di luglio con il suo bassista Gabriele Greco, col quale era fidanzata da circa nove anni.