Luciana Littizzetto e Davide Graziano si sono lasciati? Lei: ‘Situazione delicata’

Potrebbe essere giunta al capolinea la ventennale relazione tra Luciana Littizzetto e il compagno Davide Graziano. A svelarlo è stata la comica che, in una intervista, ha definito la situazione ‘delicata’.



Con estrema difficoltà, infatti, Luciana Littizzetto ha svelato un aspetto molto intimo della sua vita privata. Solitamente propensa alle battute ironiche e pungenti, la comica presenza fissa di Che tempo che fa, ha ammesso di essere in un periodo particolarmente dedicato con il compagno, il musicista Davide Graziano. ‘È una questione complicata, una roba complessa di cui non mi sento di parlare’ – ha spiegato la Littizzetto al settimanale DiPiù.

Luciana Littizzetto sulla storia con Graziano: ‘Preferirei non dire niente’

‘È qualcosa che ancora non mi sento di raccontare. Preferirei non dire niente perché proprio adesso non me la sento’.

Con poche parole, ma abbastanza eloquenti, Luciana Littizzetto ha lasciato intendere che la relazione con Davide Graziano sembra essere finita.

‘Quello che posso dire è che stiamo vivendo una situazione delicata’ – ha detto lei, senza però parlare di una rottura definitiva.

I due sono legati dal 1997: il loro primo incontro è avvenuto a Torino e, complice di questo amore, è stata la passione per la musica. Graziano, infatti, è l’ex batterista del gruppo reggae Africa Unite.

Luciana Littizzetto e i figli in affido

Luciana Littizzetto e Davide Graziano hanno in affido anche due figli, Vanessa e Jordan, di origine macedone.

Tempo addietro, proprio riguardo alla delicata questione dell’affidamento, la comica aveva parlato di assenza delle istituzioni che non supportano i genitori affidatari.

Per la Littizzetto i suoi due ragazzi rappresentano ‘l’amore puro e assoluto della sua vita’ e, al di là di come andrà a finire la relazione con Graziano, i due rimarranno sempre legati dall’amore verso i figli.