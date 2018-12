Elisa Isoardi disavventura in autostrada: ‘Sempre con il sorriso’

Piccola disavventura per Elisa Isoardi. La conduttrice de ‘La Prova del cuoco’ è stata soccorsa in autostrada. L’ex fidanzata di Matteo Salvini ha trascorso un sabato alternativo, una serata che probabilmente non si aspettava si sarebbe conclusa in maniera così particolare.

Elisa Isoardi ha infatti bucato una ruota, la conduttrice aveva pianificato una cena fuori. Peccato che la disavventura abbia mandato a monte i suoi programmi. Il volto di Rai 1 è stata costretta a chiamare i rinforzi e un nobile cavaliere è giunto in suo aiuto.

Elisa Isoardi, disavventura in autostrada

Non si è persa d’animo Elisa Isoardi che lo scorso sabato sera ha vissuto una piccola disavventura. La conduttrice si stava recando a cena fuori quando ha bucato una ruota. La padrona di casa de ‘La Prova del cuoco’ ha condiviso con i suoi follower quanto accaduto e documentato il tutto su Instagram.

Sguardo sereno e per nulla preoccupato la Isoardi ha pubblicato un selfie dalla sua auto e scritto: ‘Quando buchi sull’autostrada ma continui a mantenere il sorriso’. Lo scatto e la didascalia sono accompagnati dagli hashtag: #fortunachecelapolizia #fortunacheesisteilcarroattrezzi .

Tutto è bene quel che finisce bene, la conduttrice infatti ha solo dovuto attendere i rinforzi ed è stata soccorsa da un carrozziere: il signor Michele.

Il volto di Rai 1 ha poi postato anche una foto con il suo salvatore. Pollice in su, Elisa Isoardi ha pubblicato lo scatto con il carrozziere per comunicare ai follower il lieto fine della disavventura vissuta in autostrada. ‘Sabato sera sul carroattrezzi il signor Michele stava uscendo per una cenetta… peccato! Anche io’, ha scritto la conduttrice.

Insomma sembra che a saltare non siano stati soltanto i programmi serali della Isoardi ma anche quelli del signor Michele che ha soccorso la conduttrice.

Tra i commenti di supporto all’ex compagna di Matteo Salvini, spunta però anche qualche critica. ‘Elisa premetto che mi sei molto simpatica….però se buchi non ci vuole poi tanto a cambiare una gomma!!!… tra l’altro adesso con i kit in dotazione non si cambia nemmeno’, ha scritto un utente. C’è anche chi ha offerto soluzioni alternative al carroattrezzi: ‘Non ci sono taxi?’, si legge ancora sulla pagina Instagram della conduttrice. I complimenti sono soprattutto per il signor Michele definito un ‘angelo della strada’.