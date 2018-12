Davide Mengacci: ‘Non passerò il Natale con Rudy Zerbi. Lui ha figli sparsi in tutta Italia’

Davide Mengacci ha difficoltà a costruire un solido rapporto con il figlio Rudy Zerbi. Il discografico e professore della scuola di ‘Amici’ ha scoperto in tarda età, quando già era adulto, l’identità del padre: storico volto di Rete 4. Da allora i due hanno provato a instaurare un legame, ma la lontananza non sembra essere d’aiuto.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, Davide Mengacci racconta le difficoltà di dare continuità e solide basi al rapporto con Rudy Zerbi.

Davide Mengacci racconta il legame con Rudy Zerbi

Il giudice di ‘Tu si que vales’ ha svelato a ‘Verissimo’ come ha scoperto l’identità del padre: ‘È stato un colpo pazzesco scoprire, vedendo la tv una vigilia di Natale con mia madre, che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte’.

Zerbi dunque era già un adulto quando la madre gli ha rivelato l’identità del papà. ‘Quando questo è accaduto, Rudy aveva una trentina d’anni. Era un uomo con un carattere, una personalità ben formata e un’educazione che non gli avevo dato io. Bisogna creare un rapporto, altrimenti non sta in piedi nulla. Noi lo stiamo ancora cercando, anche se i presupposti per costruire qualcosa di solido ci sono. La lontananza, però, certo non ci aiuta’, ha ammesso Davide Mengacci.

Il presentatore di ‘Ricette all’italiana’ non nasconde le difficoltà dovute non solo all’aver scoperto del rapporto tardi, ma anche le problematiche logistiche che non favoriscono la creazione di un solido rapporto padre-figlio. I due non si vedranno neanche a Natale e Mengacci spiega il perché.

‘Rudy ha figli sparsi in tutta Italia, lavora a Roma e a Milano, dove abito io, viene pochissimo. Di solito arriva il weekend, quando sono in giro per l’Italia a lavorare. E ciò rende difficile la frequentazione’, ha confessato il conduttore di Rete 4. Il conduttore radiofonico ha quattro bambini, tutti avuti da donne diverse.

A quanto pare per entrambi è difficile incastrare i diversi impegni lavorativi e privati, ma anche trovare un punto d’incontro fisico dove incontrarsi.