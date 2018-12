Alba Parietti a Vieni da me: ‘Ho litigato con mio figlio Francesco, non ci parliamo più’

Caterina Balivo ha intervistato Alba Parietti a Vieni da Me, scoprendo che gli attuali rapporti dell’Albona nazionale con suo figlio Francesco, nato nel 1982 dal matrimonio con il cabarettista Franco Oppini dei Gatti di Vicolo Miracoli, sono prossimi allo zero a causa di una brusca litigata. La conduttrice ha provato a saperne di più, ma la Parietti è rimasta sulla difensiva non aprendosi più di tanto sui motivi del diverbio.

L’argomento è uscito fuori durante il solito gioco ‘Tenere o Lasciare’, quando Caterina Balivo ha fatto vedere ad Alba Parietti una foto del figlio Francesco Oppini, volto noto delle trasmissioni sportive di 7 Gold, nelle quali cura le telecronache delle partite della Juventus.

‘Francesco mi sentiva col fiato sul collo’

‘Alba, questa foto di tuo figlio la teniamo o la gettiamo via?’, ha chiesto la Balivo, e l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha risposto diventando molto scura in volto: ‘Ciò che serve a far crescere un rapporto è sempre da tenere. Adesso abbiamo litigato perché Francesco sentiva la madre col fiato sul collo, mentre io mi sentivo sedotta e abbandonata da lui…’.

‘Abbiamo litigato per qualcosa di importante, ma non c’entrano i soldi’

Piuttosto generico come motivo, ma in ogni caso Alba ha lanciato messaggi concilianti verso il suo Francesco: ‘Vorrei dire a tutti i genitori che i momenti difficili ci sono, ma non vanno sottovalutate le cose belle. In certi casi è meglio alzare la cornetta una volta in più e chiamare. Se abbiamo litigato per qualcosa di sciocco? No, non le chiamerei proprio sciocchezze, ma i soldi non c’entrano nulla. È comunque un motivo importante’.

‘Mia madre è ansiosa, permalosa, aggressiva’, diceva il figlio di Alba Parietti

Dopo queste parole Caterina Balivo, forse con l’obiettivo di stuzzicare la Parietti, ha mostrato un filmato di una vecchia intervista in cui suo figlio, ospite di Massimo Giletti, parlava di lei in termini non troppo lusinghieri: ‘Mia madre ha la capacità di non ascoltare quando vuole, pensa 30 mila cose insieme’, diceva il giovane, ‘È ansiosa, permalosa e aggressiva. Non lo è di suo, se la provochi lei non passa da 10 a 50, ma da 10 a 100’.

Alba Parietti si è commossa vedendo il filmato, facendo intuire la volontà di voler riallacciare quanto prima i rapporti con il figlio Francesco. E adesso che siamo quasi a Natale sarebbe pure il periodo giusto…