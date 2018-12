X Factor, Anastasio vince la 12esima edizione. Mara Maionchi: ‘Sei la fine del mondo’

E’ giunta al termine la 12esima edizione di X Factor e il rapper Anastasio si è aggiudicato la vittoria finale battendo Naomi, pupilla di Fedez, che si è classificata al secondo posto.



Sin dalle prime esibizioni sul palco di X Factor 12 Anastasio ha rappresentato una vera e propria novità per il talent show di Sky Uno. Guidato da Mara Maionchi in questo lungo percorso, il rapper originario della Campania ha stupito positivamente tutti e quattro i giudici che hanno sempre speso per lui parole di elogio. Vincitore (quasi) annunciato di questa stagione, Anastasio ha convinto anche il pubblico da casa durante la serata del 13 dicembre 2018.

Leggi anche: Lodo Guenzi su X Factor: ‘Finora nessuno si è messo in ginocchio per chiedermi di restare’

Mara Maionchi ad Anastasio: ‘Adesso sono c***i tuoi’

Seconda vittoria consecutiva per Mara Maionchi che, dopo aver trionfato durante l’11esima edizione con Lorenzo Licitra, si è portata a casa la vittoria anche con Anastasio.

La produttrice discografica ha indovinato tutti i pezzi assegnati al rapper nel corso degli appuntamenti con X Factor e per la serata finale ha proposto un medley che ha convinto sempre di più.

Anastasio ha riproposto tre brani che durante X Factor 12 avevano entusiasmato tutti – ‘Se piovesse il tuo nome’ di Elisa, ‘Generale’ di De Gregori e ‘The wall’ dei Pink Floyd – e anche questa volta non ha sbagliato un colpo.

‘Bravo Anastasio, adesso sono c**zi tuoi là fuori ma non dimenticarti che TU sei la fine del mondo’ – gli ha scritto la Maionchi su Instagram, ribadendo la stima nei confronti del giovane rapper.

Adesso, lontano da X Factor 12, lo aspetta un contratto discografico e, chissà, che per Anastasio non sia l’inizio di una lunga carriera nel mondo della musica rap.

X Factor 12, Anastasio vince su Naomi

La finalissima di X Factor 12 è stata una serata scoppiettante: dalla partecipazione di Marco Mengoni, che ha duettato con i quattro concorrenti arrivati all’ultima serata, fino ai Muse passando per The Giornalisti.

Un appuntamento incentrato sulla musica, ma che non ha dimenticato la strage di Corinaldo osservando, sul finale di serata, un minuto di silenzio.

Il talento è stato il grande protagonista della finale di X Factor e, dopo tanti anni, tutti i giudici sono rimasti in gara con un cantante che li rappresentava.

I primi a lasciare il palcoscenico sono stati i Bowland di Lodo Guenzi, seguiti da Luna, cantante 16enne guidata da Manuel Agnelli.

Quindi, a contendersi la vittoria della 12esima edizione del programma, sono stati Naomi e Anastasio che hanno incantato il pubblico del Mediolanum Forum di Milano con i rispettivi inediti: ‘Like the rain’ e ‘La fine del mondo’.

Meritatissimo il secondo posto per Naomi, che ha condiviso con Anastasio la felicità per la vittoria a X Factor 12.