Pippo Baudo: ‘Sanremo Giovani 2018 sarà il migliore di tutti i Festival che ho fatto’

A circa una settimana dal doppio appuntamento con Sanremo Giovani, Pippo Baudo rompe gli indugi e dichiara che il nuovo format fortemente voluto da Claudio Baglioni sarà il migliore di tutti i Festival che ha fatto. Una dichiarazione senza dubbio impegnativa (e probabilmente esagerata) per un conduttore che di Sanremo ne ha condotti addirittura 13, il primo ben 50 anni fa, ma dalla quale traspare tutto l’entusiasmo di Pippo per l’insperato ritorno sul palco dell’Ariston a 82 anni suonati.

Sanremo Giovani 2018 andrà in onda in prima serata su Rai 1 il 20 e 21 dicembre (preceduto da quattro appuntamenti pomeridiani per presentare i cantanti) e consentirà a 2 dei 24 concorrenti in gara di qualificarsi per il Festival di Sanremo 2019, direttamente nella sezione Big.

‘Sanremo Giovani deve diventare un appuntamento autonomo dal Festival’

‘Io ne ho visti di tutti i colori a Sanremo, ma il colore di quest’anno sarà il più bello, sarà il migliore della storia del Festival’, ha detto Pippo Baudo intervenendo telefonicamente a Storie Italiane con Eleonora Daniele, ‘Sanremo Giovani deve diventare un appuntamento autonomo dal Festival, che abbia il suo valore: portare dei giovani, qualificarli come Big e spianargli la strada per il Festival vero e proprio di febbraio’.

Pippo Baudo: ‘Fabio Rovazzi? Le coppie assurde risultano convincenti’

Com’è noto Pippo Baudo non sarà l’unico conduttore di Sanremo Giovani: Baglioni ha deciso infatti di affiancargli Fabio Rovazzi, dando vita a una delle coppie più curiose nella storia della TV italiana. Ma Baudo è pronto ad accettare la sfida: ‘Fabio Rovazzi è un grande e le coppie assurde sulla carta anagrafica alla fine risultano convincenti agli occhi del pubblico’.

Rovazzi ha aperto l’account Instagram di Baudo ed è già pioggia di follower

In attesa di salire sul palco di Sanremo Giovani, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi hanno debuttato insieme a Che Tempo Che Fa, mettendo in mostra un affiatamento molto promettente. Nell’occasione Rovazzi ha annunciato di aver creato il profilo Instagram ufficiale di Pippo Baudo, invitando i telespettatori a seguirlo massicciamente. Ebbene, in pochi minuti l’account è passato da poche centinaia di follower ad alcune decine di migliaia, e oggi ne conta quasi 57 mila.

‘Non avevo mai fatto niente in vita mia sui social’, ha ammesso Baudo, ‘Non sapevo che cosa fossero ‘sti follower, ma arrivare a più di 50 mila in pochi giorni è una manifestazione di affetto e di simpatia nei miei confronti che mi rincuora’.