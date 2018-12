Fedez: ‘X Factor? Non ho idea di cosa farò in futuro’

Chissà se l’anno prossimo ci sarà ancora Fedez a X Factor. Il rapper milanese, reduce da 5 partecipazioni al talent show di Sky Uno, qualche tempo fa aveva dichiarato di voler abbandonare gli impegni televisivi per dedicarsi totalmente alla carriera musicale, almeno per un certo periodo, ma in occasione dell’ultima puntata di XF12 ha fatto parzialmente dietrofront annunciando di non aver ancora preso una decisione.

‘Io ho iniziato X Factor che avevo 23 anni, non avevo mai fatto televisione prima’, ha detto Fedez in diretta poco prima che venisse proclamato il vincitore Anastasio, ‘Questa trasmissione mi ha fatto crescere e mi ha insegnato a comportarmi professionalmente. Io non ho idea di cosa succederà nel mio futuro, ma ringrazio le persone che hanno lavorato a questo programma che è il più bello della TV italiana, lo dico senza retorica. Grazie di avermi reso partecipe di questo progetto’.

Il futuro di Fedez a X Factor è ancora incerto

Parole, quelle di Fedez a X Factor, che qualcuno ha interpretato come un ‘commiato’, mentre per altri sarebbero un modo come un altro di ‘prendere tempo’ prima della decisione definitiva. In ogni caso lo scopriremo nei prossimi mesi…

La storia di Fedez a X Factor: una vittoria e diversi piazzamenti

Come lui stesso ha ricordato, Fedez è approdato a X Factor nel 2014, in occasione dell’ottava edizione del talent, centrando subito la vittoria con Lorenzo Fragola (nella squadra 16-24 Uomini capitanata dal rapper c’erano pure Madh e Leiner Riflessi, che in seguito ha cantato per qualche tempo con i Dear Jack). Negli anni successivi Fedez ha centrato il secondo posto a XF9 con gli Urban Stranglers e a XF10 con Gaia Gozzi, il quarto a X Factor 11 con Samuel Storm e di nuovo il secondo nell’ultimissima edizione con Naomi Rivieccio.

Insomma non un grande score, se si tiene conto che di tutti questi artisti soltanto Lorenzo Fragola è riuscito a crearsi uno spazio nel panorama musicale che conta (in attesa di vedere cosa farà Naomi). Un po’ poco…

Intanto Manuel Agnelli ha già detto addio

Per quanto riguarda invece gli altri giudici di X Factor Italia, l’anno prossimo non ci sarà sicuramente Manuel Agnelli, che ha già annunciato la sua dipartita dopo tre partecipazioni consecutive, mentre Lodo Guenzi è incerto e Mara Maionchi potrebbe restare.