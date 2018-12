Chicco Nalli contro Tina Cipollari: ‘Non metta bocca sulle mie vicende sentimentali’

Chicco Nalli deluso da Tina Cipollari. L’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni sulla possibilità di convolare a nozze con Vincenzo Ferrara, suo attuale compagno. La Cipollari ha infatti detto che sposerebbe il fidanzato a prescindere dal consenso del suo ex marito.

Le dichiarazioni rilasciate dalla protagonista del dating show di Canale 5 hanno scosso Nalli. L’hair stylist si è sfogato in un’intervista al settimanale Mio e commentato quanto detto dall’ex moglie. Le parole di Tina Cipollari, non sono affatto piaciute a Nalli.

Chicco Nalli: ‘Tina si risposa senza il mio consenso? Sono sconcertato’

L’hair stylist accusa l’ex moglie di aver infierito e di aver messo il dito nella piaga con le sue recenti dichiarazioni. Nalli, in un’intervista rilasciata a Eleonora Daniele aveva ammesso di essere un pizzico geloso della Cipollari, ma non è per la gelosia che l’ex volto di ‘Detto Fatto’ si è scagliato contro l’opinionista di ‘Uomini e Donne’.

‘Sono rimasto sconcertato dalle ultime dichiarazioni di Tina. Mi dispiace che vada a mettere il dito nella piaga dicendo di volersi sposare a prescindere da quello che potrebbe essere il mio parere perché, tanto, farà solo quello che vuole. Queste sue parole mi rattristano perché lei mi conosce benissimo, sa che io non andrò mai a limitare la sua libertà’, ha dichiarato Nalli.

Le parole di Tina Cipollari sul futuro matrimonio con Vincenzo Ferrara hanno particolarmente colpito l’hair stylist. L’opinionista di ‘Uomini e Donne’ e Nalli hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto anche dopo la separazione soprattutto per il bene dei figli. Francesco, Gianluca e Mattias sono la priorità degli ex coniugi. Nonostante questo, Chicco Nalli non nasconde un pizzico di fastidio.

‘L’unica cosa che mi preme è quella di tutelare e far star bene i nostri figli. Che lei poi voglia mettere il dito nella piaga affermando che quello che dico non conta… mi dà fastidio!’, ha aggiunto l’hair stylist.

Nalli non ha alcuna intenzione di intromettersi nella vita privata della ex moglie, ma si aspetta lo stesso dalla Cipollari. ‘Sa benissimo che non metterei mai bocca sulle sue scelte sentimentali. A questo punto però pretendo che lei faccia lo stesso. Lo dico per evitare che possa succedere un domani. Che non metta bocca, non lo ha mai fatto e gradirei continuasse così’, ha concluso l’hair stylist.