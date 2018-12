Andrea Damante: ‘La storia con Giulia De Lellis bellissima…come Dawson’s Creek’

Andrea Damante è, ormai, un affermato dj e, a breve, debutterà come conduttore su MTV. Il suo nome, però, viene ancora associato a quello di Giulia De Lellis, ex fidanzata conosciuta a Uomini e Donne.



Il fatto che molti follower continuino a sperare in un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis (oggi legata al cantante Irama), non disturba affatto il dj che, al momento, sembra aver deciso di mettere al primo posto il suo lavoro nel mondo della musica. Eppure, nonostante una carriera lanciatissima, Damante viene ricordato in particolar modo per l’avventura televisiva a Uomini e Donne e per quella storia d’amore che ha fatto sognare tanti fan.

Andrea Damante: ‘Giulia De Lellis? Un po’ come quando vedo Katie Holmes…’

‘Io e Giulia siamo stati insieme due anni, di cui quattro mesi vissuti in televisione con un inevitabile coinvolgimento del pubblico’ – ha spiegato Damante in una intervista a Vanity Fair.

‘La nostra è stata una storia bellissima, vera e pura e credo che questo sia piaciuto a chi ci segue’ – ha continuato, dicendosi non dispiaciuto da chi continua ad associarli e a sperare in un ritorno di fiamma.

‘Perciò i fan mi guardano e non riescono a non figurarsi Giulia. È un po’ come quando io vedo Katie Holmes e non riesco a non pensare a Dawson’s Creek’.

Un paragone ‘originale’ quello tra la storia con Giulia De Lellis e la serie tv che appassionò tantissimi adolescenti negli anni Novanta.

Ma, per Damante, sembra essere proprio così…

Andrea Damante: ‘Uomini e Donne è stato una lente d’ingrandimento’

Divenuto sempre più noto proprio grazie alla sua storia con la De Lellis e in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne, il dj veronese non rimpiange nessuna delle sue esperienze.

‘Uomini e Donne è stata una bellissima esperienza, che è venuta da sé. Poi, quando il mio trono stupendo è finito, sono ritornato sui miei spazi’.

Damante, infatti, ha dei ricordi felici della trasmissione di Maria De Filippi ma, dopo quella parentesi, è tornato a fare musica.

‘Se vado in una discoteca, io suono’ – ha specificato, definendo il dating show di Canale 5 una sorta di ‘lente di ingrandimento’ che gli ha permesso di arrivare a fare ciò che ama veramente.

E, adesso, nella vita di Damante sembra ci sia posto solo per la musica nonostante, proprio nelle ultime ore, un avvistamento con Chiara Biasi ha fatto subito pensare ad un flirt in corso.