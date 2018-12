Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella si sono lasciati: ‘Sto andando dallo psicologo. Mi ha delusa’

È finita tra Anastasia Kuzmina e Francisco Porcella. La coppia nata nel programma ‘Ballando con le stelle’ è scoppiata lo scorso novembre. La ballerina e il surfista cagliaritano sono stati insieme per sei mesi e la rottura, da quanto racconta la Kuzmina, non è semplice da digerire.

Intervistata dal settimanale Diva e Donna, Anastasia Kuzmina è un fiume in piena. La ballerina si è detta ‘delusa e arrabbiata’ per come è finita la storia d’amore con Francisco Porcella e ha rivelato di aver richiesto il supporto di uno psicologo per superare questo difficile momento.

Anastasia Kuzmina: ‘Ho provato a perdonare Francisco, ma non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda’

Anastasia Kuzmina ammette che Francisco Porcella non è stato un ‘buon fidanzato’. ‘Ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui siamo stati insieme. Diciamo che qualche messaggino l’ho trovato e anche qualche comportamento strano mi aveva sollevato dei dubbi, ma ho voluto, soprattutto all’inizio, fare finta di nulla’, ha dichiarato la 25enne.

Insomma, la Kuzmina non entra troppo nei dettagli ma lascia intendere che Porcella non sia stato esattamente un esempio di fedeltà. ‘Siamo stati insieme sei mesi e per altri due abbiamo trascinato la fine inevitabile. Ho provato a perdonare, ma poi non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda’, ha aggiunto la ballerina.

La love story con il surfista cagliaritano è finita lo scorso novembre e la Kuzmina fatica a ritrovare serenità dopo la rottura, così ha deciso di affidarsi all’affetto dei suoi cari, ma anche a un esperto. ‘Sono arrabbiata e delusa. Capisco quello che le donne provano quando sono prese in giro da uomini indecisi. Sto andando da uno psicologo e poi parlo molto con mia madre che vive a Roma’, ha ammesso.

Molti degli scatti che li ritraevano insieme sono spariti dalla bacheca Instagram della ballerina, che però non ha eliminato tutti i ricordi della relazione con Porcella, basta scorrere un po’ sul suo account per trovare qualche immagine dell’ex coppia.

La storia d’amore è iniziata durante l’esperienza a ‘Ballando con le stelle’ e nei sei mesi trascorsi insieme, la Kuzmina ha sentito delle mancanze da parte di Porcella.

‘Noi stavamo bene insieme. L’unica cosa che mi faceva soffrire è che non mi faceva mai tanti complimenti. Una volta gli ho chiesto perché si era innamorato di me e non ha saputo trovare le parole giuste. Ci sono rimasta male’, ha raccontato la Kuzmina senza nascondere la delusione per la fine di questa storia d’amore.