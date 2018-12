Loredana Lecciso: ‘Natale con Romina Power? Se ad Al Bano fa piacere va bene’

Il sogno di Al Bano potrebbe avverarsi: un Natale in famiglia con Loredana Lecciso e Romina Power, in barba alla naturale antipatia (assolutamente reciproca) che divide le due donne. Intervistato qualche giorno fa, il cantante di Cellino San Marco aveva dichiarato che sarebbe stato bello festeggiare il Natale sia con Loredana che con Romina, pur conoscendo le difficoltà dell’impresa (‘sarebbe un miracolo’), e oggi ha sorprendentemente incassato il sì della Lecciso, dichiaratasi disposta a sotterrare l’ascia di guerra con la Power pur di compiacere l’ex compagno.

‘La mia priorità è che i miei figli trascorrano questo giorno insieme al papà e alla mamma’, ha confermato la showgirl a Storie Italiane di Eleonora Daniele, ‘Non sarò certo io a chiudere la porta in faccia a nessuno, tanto meno il giorno di Natale’, preannunciando quindi che il 25 sarà regolarmente a casa Carrisi con Jasmine e Bido.

‘Se questa situazione può rendere Al Bano felice, sono disposta ad accettarla’

E pazienza se per caso dovesse esserci pure l’odiata Romina: ‘Se questa situazione può rendere Al Bano felice, sono disposta ad accettarla, anche se i miei desideri sono altri. Però potrebbe starci anche questo. A dire il vero io ho sempre sognato la classica famiglia, con un papà, una mamma e dei figli, però ciò non è più possibile e cerco allora di adattarmi e adeguarmi ai ritmi e agli equilibri di una famiglia molto allargata come la nostra’.

Ma Romina che farà? Mistero

Ma in tutto questo qual è il parere di Romina Power? L’ex moglie di Al Bano non si è ancora pronunciata, per il momento si sa soltanto che trascorrerà qualche giorno dalla sorella negli Stati Uniti (l’ha riferito lo stesso Al Bano), poi si vedrà. Ma qualcosa ci dice che non stia facendo salti di gioia all’idea di passare le festività natalizie con Loredana Lecciso…

L’unica sicura è mamma Jolanda, 96 anni

‘Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni’, ha annunciato nel frattempo Al Bano in attesa di sapere se le sue ex si aggregheranno al desco natalizio, ‘Un po’ dei miei figli sono in giro per il mondo e non so se ci saranno. Ma lascio loro la massima libertà e passerò le feste con chi ci vuole stare’.