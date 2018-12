Fabrizio Corona, l’aggressione è un fake? Il dettaglio che non convince

L’aggressione a Fabrizio Corona nel boschetto della droga di Rogoredo è una farsa? L’ex re delle paparazzate è stato assalito lo scorso lunedì 10 dicembre 2018 intorno alle 22.30. L’imprenditore era insieme a un operatore, impegnato nelle riprese di un servizio per l’Arena di Massimo Giletti. C’è però chi mette in dubbio quanto accaduto e accusa Corona di aver inscenato tutto. Intanto spunta la testimonianza di Ivan D’Ignoti, il videomaker che ha accompagnato l’ex re dei paparazzi.

A insinuare il dubbio che l’aggressione a Fabrizio Corona sia un fake, è Dagospia. Secondo il sito di notizie le dichiarazioni dell’imprenditore in merito al pestaggio e al furto non sarebbero vere. A destare i sospetti è proprio un dettaglio visibile nel video che mostra l’imprenditore in ambulanza.

Fabrizio Corona: aggressione fake?

Fabrizio Corona ha infatti raccontato di essere stato spogliato e derubato del tutto. Dagospia però si chiede come mai l’imprenditore indossi ancora un orologio da collezione del valore di circa 30 mila euro e una catena d’oro.

Non solo il sito di notizie, ma anche alcuni utenti hanno puntato il dito contro l’ex agente dei vip accusandolo di aver inscenato l’aggressione.

Massimo Giletti ha raccontato che Corona è scosso da quanto accaduto e ha promesso che le immagini dell’aggressione verranno mostrate nella prossima puntata di ‘Non è l’Arena’.

Intanto Ivan D’Ignoti, il videomaker che si trovava con Fabrizio Corona al momento dell’aggressione ha rilasciato una testimonianza e parlato di quanto accaduto: ‘Siamo stati soccorsi da diverse pattuglie dei carabinieri. Io l’ho fortunatamente scampata con qualche graffio alle ginocchia, mentre Corona ha rischiato il peggio. Avevamo delle camere nascoste e insieme ci siamo addentrati nel bosco. In cima a una collina, abbiamo trovato diverse persone, che si sono fatte subito avanti con fare minaccioso… hanno riconosciuto Fabrizio, a quel punto ci hanno messo le mani addosso, togliendoci cellulari e documenti, abbiamo provato a scappare ma nella fuga Fabrizio è stato travolto da un paio di spacciatori aggredendolo per terra, mentre io sono riuscito a fuggire ed evitare l’aggressione, senza più una torcia in mano e correndo tra le siringhe e gli ‘zombie’ vaganti nel bosco buio! Ho visto Fabrizio veramente in difficoltà, sono davvero provato! Non sono felice per nulla! Oggi è un giorno NO! Ho avuto veramente paura! Voglio divertirmi col mio lavoro, e non rischiare la vita!’, ha raccontato D’Ignoti a Palermo Today.