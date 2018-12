Elisabetta Gregoraci: ‘Io e Flavio Briatore restiamo una famiglia, anche se siamo separati’

Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è finito da circa un anno, ma i due continuano a considerarsi una famiglia. Nonostante la separazione, infatti, il bene primario resta la tranquillità del figlio Nathan Falco.



Ed è proprio per il piccolo che Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore trascorreranno insieme la vigilia di Natale, come la più classica delle famiglie. A raccontarlo è stata proprio la showgirl di origini calabresi che, a breve, sarà sul grande schermo in un film di Mimmo Calopresti con Sergio Rubini. Una nuova avventura professionale, dunque, per la Gregoraci che, intervistata dal settimanale Oggi, ha raccontato come lei e l’imprenditore hanno deciso di continuare a rapportarsi dopo la fine del matrimonio.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: Natale insieme

‘Nonostante la separazione, io, Flavio Briatore e nostro figlio Nathan Falco restiamo una famiglia’ – ha spiegato la Gregoraci – ‘E passiamo il Natale insieme’.

Alla base del rapporto tra i due ex coniugi, infatti, ci sono stima e rispetto reciproci e la loro priorità resta il bene del figlio Nathan Falco.

‘Passerò la sera della vigilia col papà di mio figlio esattamente come ho fatto l’anno passato’ – ha continuato Elisabetta.

‘Ci saranno i miei cari e sua sorella: restiamo una famiglia, anche se io e Flavio abbiamo deciso di separarci’ – ha sottolineato, ribadendo la scelta di continuare a crescere il figlio ‘con rispetto’.

Ed è proprio a Nathan Falco che Elisabetta Gregoraci ha scelto di impartire degli insegnamenti importanti: ‘Mi dice sempre che sono una gran rompiscatole. Mi creda, saper aspettare qualcosa, non dare le cose per scontato, apprezzare ogni singola sorpresa che la vita gli fa: questo è ciò che insegno a mio figlio’.

Elisabetta Gregoraci e la relazione con Francesco Bettuzzi

In attesa delle festività natalizie, Elisabetta Gregoraci è stata avvistata in compagnia del nuovo amore, Francesco Bettuzzi.

Dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl ha iniziato una frequentazione con l’imprenditore e, secondo i rumors, sembrava che tra i due ci fosse una crisi.

La notizia, però, è stata smentita dalla coppia che si è mostrata per le vie della Capitale in atteggiamenti affettuosi.

