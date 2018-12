Chiara Ferragni hot su Instagram: critiche dai fan ma Fedez la difende

Come lotta il maritino quando gli offendono la mogliettina! Ci riferiamo ovviamente alla ‘discesa in campo’ di Fedez per difendere l’onorabilità di Chiara Ferragni, hot su Instagram con l’ennesimo selfie vedo-non-vedo e finita per questo nel mirino di numerosi haters, che hanno imbrattato il suo profilo con il solito campionario di insulti che include gli evergreen ‘volgare’ e ‘senza cervello’ e la new entry di quest’anno ‘madre snaturata’.

Ovviamente Chiara Ferragni a queste offese ci ha fatto abbondantemente il callo e neanche risponde più, mentre Fedez sembra ancora digerirle poco: in diverse occasioni, infatti, è intervenuto personalmente contro gli haters di Chiara, prendendo fieramente le parti della moglie.

13 mila commenti per il nuovo selfie di Chiara Ferragni

Era accaduto qualche settimana fa con lo stilista Roberto Cavalli, che aveva ‘osato’ criticare la blonde salad per il suo look, ed è ricapitato di nuovo in queste ore, dopo il selfie hot di Chiara Ferragni su Instagram che ha originato più di 13 mila commenti, alcuni dei quali piuttosto pesanti.

Visualizza questo post su Instagram Forever mood Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Dic 12, 2018 at 9:21 PST

Fedez ha risposto agli haters con l’arma dell’ironia

In realtà questa nuova foto della Ferragni non ha nulla di speciale rispetto a tanti altri scatti pubblicati dalla bionda influencer: davanti allo specchio in jeans e a torso nudo, con un braccio destro che copre strategicamente il seno. Un’immagine tutto sommato innocua ma sufficiente per scatenare la reazione belluina di numerosi follower. A cui però, come anticipavamo, stavolta ha risposto Fedez in persona utilizzando l’arma dell’ironia.

Qualche esempio? ‘La signorina in questione dovrebbe essere bannata da Instagram perché ha postato le te*tine’, ha scritto un utente riferendosi a Chiara Ferragni, e Fedez ha aggiunto ‘io proporrei il rogo’. Un’altra poi ha commentato che ‘una madre che posta queste cose si dovrebbe vergognare. Metti il reggiseno e vai a dormire sul divano’. ‘E ricordati anche di lavare i piatti’, ha chiosato il rapper.

Un’altra ancora ha scritto che ‘una donna col cervello non posta queste foto’ e Fedez le ha dato ‘ragione’ rispondendo che in effetti gli appendini che si vedono nel selfie sono inguardabili: ‘Poteva almeno tagliarli’!

Se volete leggere altre risposte scorrete direttamente i commenti al selfie della Ferragni, scoprirete un certo tipo di ‘umanità’ di cui probabilmente neanche vi immaginavate l’esistenza…