Carmen Di Pietro contro la mamma: ‘Si è fidanzata con uno più giovane ed è sparita’

Carmen Di Pietro punta il dito contro la mamma 72enne, la donna si è fidanzata con un uomo di 29 anni più giovane e sarebbe sparita. Nel salotto di Barbara D’Urso va in onda una nuova saga di famiglia e questa volta la protagonista è l’ex gieffina che racconta il suo piccolo dramma privato.

Carmen Di Pietro non è favorevole al nuovo amore della mamma: Emma Di Pietro. La madre della showgirl avrebbe abbandonato il ruolo di genitrice e di nonna dopo aver iniziato una relazione con Marcello, un muratore polacco di 43 anni. ‘Mia madre era molto presente, adesso anche al telefono mi rifiuta e inventa sempre scuse’, ha detto l’ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Carmen Di Pietro contro la madre

A 72 anni la signora Emma si è follemente innamorata di un uomo di quasi 30 anni più giovane di lei e Carmen Di Pietro non sembra affatto approvare il legame.

La showgirl ha rivelato di aver appreso la lieta novella al telefono da amici in comune. ‘Quasi svenivo’, la reazione della Di Pietro alla notizia è stata di totale smarrimento.

Anche la showgirl è fidanzata con un uomo più giovane, ma l’ex gieffina non accetta che la madre si sia allontanata da lei e dai nipoti per dedicarsi totalmente alla love story con Marcello.

‘Da nonna protettiva e sempre disponibile è diventata schiva e poco presente’, sono queste le accuse che Carmen Di Pietro lancia a mamma Emma.

Ospite di Barbara D’Urso, Carmen Di Pietro ha spiegato che il problema non è la differenza di età: ‘Parlo io che ho sposato Sandro Paternostro’, ha detto la showgirl. La Di Pietro non approverebbe la relazione perché la mamma si è allontanata dalla famiglia e non le risponderebbe neanche al telefono.

‘Da quando è fidanzata con lui è completamente sparita. Non c’è più per me, non c’è più per i suoi nipoti. Ha smesso di considerarmi e di fare la nonna. Non posso accettarlo’, ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La risposta della mamma non si è fatta attendere, la donna ha il sospetto che la figlia non accetti la relazione per timore che Marcello si sia avvicinato a lei solo per interesse. ‘Vuoi farmi sentire in colpa perché vivo una storia d’amore con un uomo più giovane di me? Si, non è un uomo ricco, ma è un uomo onesto e leale che non si approfitta di una vecchietta per spillarle soldi, come sotto sotto immagini tu. Siamo innamorati, accettalo. Marcello ed io stiamo bene. Io al momento non posso, né voglio trascurare il mio Marcello. Ti confesso che una volta siamo venuti a Roma, ma di nascosto: non volevamo farci vedere da te’, ha scritto la signora Emma.