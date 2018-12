Amici 18, Alfonso Signorini nuovo professore della scuola

Maria De Filippi arruola un nuovo docente nella scuola di Amici. Alfonso Signorini si è infatti presentato al cospetto degli allievi del talent show di Canale 5 in veste di professore straordinario. Il giornalista ha offerto ai ragazzi una lezione davvero speciale e promesso che l’esperienza si ripeterà.

Alfonso Signorini dunque sarà nuovo professore della scuola di Amici? Al momento la sua presenza nel talent show di Mediaset non è costante o almeno non come il cast che compone il corpo docenti, ma sembra che il sodalizio tra l’opinionista del Grande Fratello e la De Filippi possa avere un futuro.

Alfonso Signorini professore nella scuola di Amici

‘Vi chiederete perché io sono qua. Sono qui per parlarvi un po’ di musica perché ho visto che intanto guardavate Alberto Urso come un marziano giustamente, perché magari qualcuno non avrà sentito neanche cantare qualche volta quello che lui ha cantato… ma la cosa che a me piace un casino è quello di fare un esperimento con voi per far capire perché la musica e tutta la musica è bella’, con queste parole Alfonso Signorini si è presentato alla classe di ‘Amici’.

La sua dunque è stata una lezione del tutto speciale, un ‘esperimento’ come lo ha lui stesso definito. Un test che se dovesse funzionare potrebbe ripetersi nelle prossime settimane.

Vedremo spesso Alfonso Signorini nella scuola di Amici? Possibile. ‘Sono gasatissimo perché ho iniziato a fare il professore prima di diventare giornalista, quindi per me questo è un ritorno alle origini. Mi sento più giovane di trent’anni’, ha detto il giornalista agli allievi.

Signorini è stato molto chiaro e ha anticipato ai ragazzi che potrebbero esserci altre lezioni con lui. Il giornalista si è mostrato davvero felice di tornare in cattedra e di poter nuovamente vestire i panni del professore nella scuola di talenti più ricercata della tv. Conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip 3, il direttore di ‘Chi’ ha accolto con gioia questo nuovo incarico. La classe è stata felice di accogliere il docente e ha ascoltato con attenzione la lezione proposta dal professor Signorini.

L’esperienza si ripeterà prossimamente. ‘Vorrei fare un percorso con voi, delle nuove elezioni. Un artista completo non può non emozionarsi con questa musica. Segnatevelo. Di fronte all’arte dobbiamo emozionarci’, ha detto Alfonso Signorini agli allievi.

È chiaro dunque che all’interno della scuola di Amici possiamo dare il benvenuto a un nuovo prof. Un arrivo del tutto inaspettato.