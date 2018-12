Simona Ventura a Mattino 5: ‘Gerò mi avrebbe voluta più vicina, ora i figli sono la mia priorità’

Simona Ventura, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, ha parlato della sua vita privata e professionale affrontando la fine della relazione con Gerò Carraro, il rapporto con Stefano Bettarini e quello con i figli.



Conclusa la lunga storia d’amore durata otto anni con Gerò Carraro, Simona Ventura ha scelto i social per spiegare quanto accaduto nella sua vita privata. Una decisione decisamente controcorrente, nata dalla volontà di non commettere gli errori del passato. ‘Venivo da una separazione lunga e sanguinosa, in cui i giornali sono andati come un coltello nel burro’ – ha detto la Ventura ai microfoni di Mattino 5 riferendosi a quanto successo con Stefano Bettarini. ‘L’ho superata dopo tanti anni […] Era diventata anche una guerra di agenzie e vedevo i miei figli che soffrivano tantissimo e non volevo tornare a questo’.

Simona Ventura: ‘Con Gerò Carraro una separazione consensuale’

‘È stata una separazione consensuale di una storia vissuta come un matrimonio lungo 8 anni’ – ha continuato la conduttrice, già al lavoro con i casting di Temptation Island VIP 2.

‘Gerò merita una persona che stia al suo fianco, probabilmente mi avrebbe voluta più vicino’ – ha detto, smentendo qualunque voce su ipotetici flirt nati negli ultimi periodi.

‘Già ho vissuto anni difficili di solitudine. Sto ordinando i tasselli della mia vita’ – ha spiegato la Ventura alla Panicucci.

Dopo aver riacquistato consapevolezza, Simona ha bisogno di capire cosa fare in futuro e ha dimostrato di avere già un obiettivo: ‘Voglio riprendere a mettere la mia generosità al servizio dagli altri’.

Simona Ventura: ‘Essermi riavvicinata a Stefano è una lezione anche per i miei figli’

L’ultimo anno è stato per la Ventura particolarmente intenso. La sua vita privata è stata segnata dall’accoltellamento di Niccolò Bettarini e, da quel momento, tutto è cambiato.

‘Ho passato delle notti insonne a pensare quali fossero le mie priorità, poi ho capito che sono i figli’ – ha raccontato su Canale 5.

‘Perché quando rischi, dai tutto per loro, e sono molto fortunata e mi godo fisicamente e metafisicamente questa fortuna’.

Come insegnamento per i suoi figli, inoltre, Simona Ventura ha riallacciato i rapporti con Stefano Bettarini riuscendo a creare una armonia familiare che mancava da tempo.

‘Essermi riavvicinata a Stefano è una lezione anche per i miei figli’ – ha spiegato – ‘Quando ci si separa in maniera violenta, bisogna poi insegnare quale sia il modo giusto per amare e cosa sia realmente l’amore’.