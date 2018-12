Leonardo DiCaprio deve restituire un premio Oscar (ma non il suo)

La notizia ci aveva fatto sobbalzare dalla sedia: ‘Leonardo DiCaprio deve restituire il premio Oscar’! Ma come, il povero Leo ha fatto tanto per vincerne uno dopo innumerevoli delusioni, e adesso glielo tolgono pure? Poi, leggendo meglio, abbiamo scoperto che l’attore californiano non deve riconsegnare la statuetta vinta nel 2016 per Revenant ma un’altra, a cui forse era persino più affezionato…

Insomma, il rapporto tra Leonardo DiCaprio e gli Oscar resta sempre tormentato, anche adesso che si è finalmente tolto lo sfizio di vincere il premio per il miglior attore protagonista dopo 5 nomination andate a vuoto. Stavolta però la questione è diversa e riguarda la statuetta vinta nel ’55 dal mitico Marlon Brando per Fronte del Porto, statuetta che fino all’altro giorno faceva bella mostra nel salotto di casa DiCaprio…

Leggi anche: Leonardo DiCaprio, l’attore sposa la modella Camila Morrone?

L’Oscar di Marlon Brando era un regalo del magnate malese Jho Low

Ma perché Leo aveva a casa sua l’Oscar di Brando? Nessun mistero: gli era stata regalata qualche anno fa dall’imprenditore malese Jho Low, che l’aveva vinta all’asta per 600 mila dollari. Low era tra i co-finanziatori del film The Wolf of Wall Street, con protagonista proprio DiCaprio, e per suggellare l’amicizia con l’attore gli aveva donato la preziosa statuetta, insieme ad altri oggetti di valore tra cui un dipinto di Picasso e un collage di Basquiat.

Leggi anche: Leonardo DiCaprio, riciclaggio di fondi malesi per The Wolf Of Wall Street?

Leo DiCaprio ha dovuto restituire tutti i regali di Low

Fino a qui tutto bene, solo che Jho Low è recentemente finito sotto inchiesta per frode finanziaria ai danni di un fondo, al quale, secondo quanto riporta il New York Times, avrebbe sottratto alcuni miliardi di dollari. Il magnate asiatico non ha risposto alle accuse preferendo dileguarsi in qualche posto sconosciuto del mondo (pare si nasconda in Cina, ma non è sicuro), e così l’FBI in attesa di futuri sviluppi è ‘passata all’incasso’ sequestrando tutto il sequestrabile di Low. Compresi i regali, Oscar compreso, fatti all’ignaro Leo DiCaprio…

Leggi anche: Leonardo DiCaprio vince l’Oscar come Miglior attore protagonista per Revenant

La statuetta di Fronte del Porto era già stata rubata

Curiosità finale: l’Oscar vinto da Marlon Brando per Fronte del Porto (il primo della sua carriera, il secondo sarebbe arrivato negli anni ’70 per Il Padrino), finito all’asta insieme a gran parte delle memorabilia del leggendario attore, ha una storia piuttosto particolare: la statuetta fu infatti rubata poco dopo la cerimonia di consegna e ritrovata soltanto qualche mese più tardi.