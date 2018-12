L’amica geniale, la Rai censura scena di violenza

Ieri, martedì 11 dicembre 2018 è andato in onda il terzo appuntamento de ‘L’amica geniale’ la fiction diretta da Saverio Costanzo e tratta dalla serie omonima di romanzi di Elena Ferrante. Il servizio pubblico però ha censurato parte di una scena ritenuta evidentemente troppo violenta per la prima serata.

Ieri sono andati in scena il quinto e sesto capitolo della fiction ‘L’amica geniale’. La Rai ha censurato una piccola parte del sesto episodio: alcune immagini della violenza subita da Lenù. La scena integrale è invece stata trasmessa senza ritocchi su HBO.

L’amica geniale, la Rai censura la scena di violenza a Lenù

Nella puntata andata in onda ieri, Lenù ormai 15enne si separa da Lina e parte per Ischia insieme alla maestra per una vacanza. Un’occasione felice che però si trasforma in un vero e proprio incubo per la ragazza.

Il sesto episodio è infatti terminato con le lacrime della giovane Lenù atterrita dalla violenza subita da un uomo molto più grande di lei: Donato Sarratore.

Sarratore infierisce sul corpo di Lenù totalmente bloccata, ma la Rai ha deciso di non trasmettere l’intera scena della violenza che è stata invece trasmessa integralmente da HBO.

Il servizio pubblico ha optato per una versione meno cruenta e scelto di non mostrare totalmente Sarratore mentre si accanisce sulla povera Lenù. Le immagini tagliate durano soltanto pochi secondi, ma comunicano la ferocia del gesto e la disperazione della ragazza.

I frame più forti della scena di violenza contro Lenù sono dunque stati tagliati e non sono andati in onda su Rai 1. Nonostante la decisione di non trasmettere integralmente le immagini, lo shock della protagonista della fiction è arrivato al telespettatore che si è sentito bloccato e inerme esattamente come la povera Lenù.

Lo stesso senso di disgusto della 15enne è arrivato al pubblico. La fiction anche ieri sera ha ottenuto il plauso del pubblico. Il quinto e il sesto episodio de ‘L’Amica geniale’ hanno ottenuto un ottimo risultato alla prova degli ascolti. Il terzo appuntamento ha attirato davanti allo schermo 6,7 milioni di spettatori e ottenuto il 28,7% di share.

La prossima settimana la Rai trasmetterà gli ultimi due capitoli della fiction e dunque l’ultima puntata che sarà ricca di colpi di scena.