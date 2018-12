Ilary Blasi: ‘La lite con Corona? Ho portato una mia storia di vita al GF VIP’

A margine della finale del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi ha tracciato un bilancio di questa terza edizione e fatto nuovamente riferimento alla lite con Fabrizio Corona. ‘Nulla di costruito’ – ha assicurato.



Intervistata dal settimanale Chi a poche ore dalla finalissima del reality show che l’ha vista conduttrice per la terza volta consecutiva, Ilary Blasi ha smentito di nuovo le voci che parlano di una discussione costruita a tavolino con Fabrizio Corona. Come già detto precedentemente, infatti, la moglie di Francesco Totti non aveva preparato nulla, ma è nato tutto all’improvviso: ‘Gli avvocati di Corona hanno scritto che lo scontro al GF VIP era tutto organizzato? Ma veramente? Ma non scherziamo, io sono una persona schietta e diretta’.

Ilary Blasi: ‘Non mi presto ai teatrini’

Così come nella vita privata, anche davanti alle telecamere Ilary Blasi ha preferito portare se stessa senza alcuna finzione.

Lo si è visto nel modo in cui conduce da tre anni il Grande Fratello VIP e nella famigerata lite con Fabrizio Corona, diventata uno dei momenti più trash della tv italiana.

‘Non è che mi faccia problemi, non mi presto a questi teatrini’ – ha continuato la Blasi, smentendo gli avvocati di Corona.

‘Poi, essendo un reality, alla fine, per la prima volta la conduttrice ha portato una storia di vita sua’ – ha sottolineato – ‘Lo fanno i concorrenti, per una volta l’ho fatto io. In un reality ci sta pure’.

Lo scontro con Fabrizio Corona, dunque, non è stato affatto studiato e, per Ilary, ‘si capiva perfettamente’: ‘Le cose comode non mi piacciono, adoro l’imprevisto, il colpo di coda e di teatro, di finto quella sera c’era solo la parrucca, per il resto c’era Ilary’.

E, per quanto riguardo l’ipotetico compenso di 35mila euro percepito da Corona per l’ospitata dal GF VIP 3, la Blasi ha commentato: ‘Non lo sapevo. Che dico? Che mi deve fare un regalo. Sì, mi aspetto un bel regalo!’.

Ilary Blasi sul cast del GF VIP 3

Schietta e diretta, Ilary Blasi non ha mai nascosto le sue titubanze sul cast di questa edizione del Grande Fratello VIP.

‘Il problema è che l’hanno vissuta pensando a quello che la gente poteva dire e se tu vivi sul giudizio…’ – ha detto, ribadendo che partecipare ad un reality pensando a ciò che pensano gli altri è ‘un problema’.

Nella sua lista dei preferiti, però, la Blasi mette al primo posto Daniela Del Secco, la Marchesa d’Aragona – ‘con le sue mise e il suo modo di fare ha regalato perle’ – mentre su Elia Fongaro continua a nutrire dei dubbi – ‘lui non l’ho capito, è un po’ un punto interrogativo’.