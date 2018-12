Elia Fongaro, la prima dedica a Jane Alexander: ‘Ti ho voluta e scelta contro tutto e tutti’

View this post on Instagram

Si è conclusa ufficialmente ieri sera questa straordinaria Esperienza della mia Vita @grandefratellotv Penso che questa foto sia il modo migliore per concludere questa Avventura e l’abbiamo voluta condividere con tutti Voi. . . Ho accettato questa sfida, l ho vissuta di petto, con coraggio e temerarietà.. senza abbassare mai la testa.. seguendo la mia Coerenza.. sopportando pregiudizi, critiche, attacchi e subendo processi.. Sono stato me stesso in tutto e per tutto nei miei pregi e nei miei difetti.. ho parlato, discusso, condiviso, imparato.. per come sono caratterialmente non è stato per nulla facile aprirmi ed esternare le mie emozioni e i miei sentimenti.. ma in parte ce l ho fatta, sono una persona un po’ migliore.. sono entrato per uscire un po’ più Uomo e penso di esserci riuscito.. ho acquisito più consapevolezza in me e nei miei mezzi #evoluzione E ho conosciuto te, ti ho voluta e scelta, prendendo la strada più in salita ed eccoci qua, contro contro ogni pronostico, contro tutto e tutti, contro tutti coloro che non ci credevano @jinnyminnypinny #jelia . . . #grandefratello #gfvip #gradefratellovip #gfvip3 . . #atestaalta #teamelia #eliafongaro