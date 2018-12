Diego Maradona cacciato di casa dalla sua compagna Rocio

Non è un bel periodo per Diego Maradona, cacciato di casa dall’ormai ex compagna Rocio Oliva che nel frattempo avrebbe già intrapreso un’altra relazione, restando però ben salda nell’abitazione che le ha regalato il Pibe de Oro. Le disavventure sentimentali del Diez seguono a stretto giro di posta quelle sportive, con la recente finale play-off persa dai suoi Dorados, la squadra messicana che allena da qualche tempo, e il tentativo di rissa con i tifosi avversari.

Secondo i media argentini, che su Diego Armando Maradona sanno tutto e anche di più, la causa scatenante della crisi di coppia tra Dieguito e Rocio Oliva andrebbe ricercata nella decisione della donna di non trasferirsi in Messico per seguire il compagno, preferendo rimanere nella residenza di Bella Vista, a pochi chilometri da Buenos Aires.

Leggi anche: Diego Armando Maradona nonno bis, ‘Mi godrò mio nipote come non ho fatto con mio figlio’

Rocio Oliva si è già dichiarata single

Pare inoltre che Maradona non abbia gradito per nulla una recente intervista televisiva di Rocio per il programma Redes di Espn Argentina, in cui si sarebbe dichiarata sorprendentemente single. E giusto per rincarare la dose, alcune riviste di gossip hanno avanzato la gustosa ipotesi secondo cui la Oliva avrebbe già un’altra relazione in corso, che starebbe tra l’altro ‘consumando’ nell’abitazione di proprietà dell’ex fuoriclasse del Napoli.

Leggi anche: Maradona e Veron litigano pesantemente durante la Partita per la Pace

Maradona cacciato dalla sua stessa casa?

Eh sì, perché sembra che Rocio Oliva non abbia alcuna intenzione di mollare la casa in cui viveva con Maradona, lasciando all’ex compagno l’incombenza di trovarsi una nuova sistemazione. Insomma, il povero Diego si ritrova improvvisamente senza donna e senza dimora: per la serie… cornuto e mazziato!

Leggi anche: Maradona prende a schiaffi Rocio Oliva e il video finisce sul web

Tra un gol e l’altro Maradona ha fatto 5 figli

Nato a Lanus il 30 ottobre 1960, Diego Armando Maradona ha vissuto una vita calcistica favolosa, pur con alcuni inciampi, e una vita privata decisamente più difficile. È comunque padre di ben cinque figli: Dalma e Gianinna, avute dalla prima e unica moglie Claudia Villafañe; Diego Jr., nato dalla relazione con Cristiana Sinagra e riconosciuto da Diego solo nel 2007; Jana, nata dalla relazione con Valeria Sabalaín e infine Diego Fernando, avuto con Veronica Ojeda.