Al Bano: ‘Natale con Loredana Lecciso e Romina Power? Un miracolo’

Al Bano trascorrerà le feste di Natale a Cellino San Marco insieme alla mamma Jolanda, mentre Loredana Lecciso e Romina Power saranno – probabilmente – lontano da Brindisi.



Eppure, Al Bano avrebbe un sogno per il prossimo Natale: trascorrere le feste in armonia familiare e, magari, riunendo proprio Loredana Lecciso e Romina Power nello stesso posto. ‘Sarebbe un miracolo se volessero festeggiare con me’ – ha spiegato il cantante in una intervista al settimanale Chi – ‘Ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto’. Al Bano, dunque, ha lanciato la sua proposta alle ex compagne, ma difficilmente le due potrebbero accettare.

Al Bano: ‘Io sono un uomo di pace’

Da sempre poco propenso a mettere in piazza la sua vita privata, Al Bano ha sempre manifestato una certa insofferenza nei confronti delle beghe familiari.

Pur essendone stato protagonista in prima persona, il cantante ha scelto di parlare sempre meno dei fatti privati affrontando l’argomento in tv con un pizzico di ironia.

In vista delle prossime feste di Natale, Al Bano ha raccontato come trascorrerà questo particolare periodo e, in cima alle sue priorità, c’è la mamma Jolanda.

‘Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni’ – ha raccontato – ‘Un po’ dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare’.

‘Io sono un uomo di pace, cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco’ – ha continuato, facendo riferimento alle recenti notizie di gossip riguardo i suoi rapporti con la Lecciso e la Power.

Al Bano: ‘Cosa farà Romina a Natale? Non lo so’

Accanto ad Al Bano per le prossime feste di Natale ci sarà proprio Loredana Lecciso.

Come annunciato dal cantante, la sua ex compagna ha scelto di trascorrere le feste in quel di Cellino San Marco, mentre ancora non si sa quali siano i progetti di Romina Power.

‘Giuro che non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare’ – ha detto, ancora una volta, Carrisi ribadendo la sua proposta di un Natale tutti sotto lo stesso tetto.

‘Sono stagionato, vaccinato a qualsiasi evento, per me ogni giorno deve essere Natale, non puoi volere bene a tutti solo una volta all’anno’ – ha concluso – ‘A Natale si fermano anche i criminali, i bombaroli, le guerre, e allora perché non farlo sempre?’.