Uomini e Donne, Giorgio Manetti rivela: ‘Non sono più single’

Giorgio Manetti ha abbandonato il dating show di Canale 5 e fuori dal programma di Maria De Filippi ha trovato l’amore. L’ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’ ha intrapreso una nuova avventura professionale e iniziato anche una frequentazione amorosa lontano dai riflettori.

Manetti si è sempre presentato come uno spirito libero tanto che all’interno del programma veniva definito ‘Il Gabbiano’. La relazione con Gemma Galgani è durata circa 8 mesi e quando la dama bianca l’ha interrotta nel 2015, le vicende di Gemme e George (anche da separati) hanno continuato ad appassionare il pubblico di ‘Uomini e Donne’. Manetti non fa più parte dello show e a ‘Nuovo’ racconta di avere una donna al suo fianco.

Giorgio Manetti non è più single

Il cavaliere del trono over ha abbandonato il programma di Maria De Filippi alla fine della scorsa stagione. Il gabbiano ha spiccato il volo e fuori dagli studi del dating show ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale. Giorgio Manetti ha infatti aperto una società di eventi.

Una delle prime a congratularsi per l’inaugurazione della nuova attività di Giorgio Manetti è stata proprio la sua ex, la dama bianca del trono over.

‘Gemma mi ha fatto gli auguri per questa nuova avventura. La prima persona a farmeli, fuori dallo staff di Maria De Filippi, è stata lei, con un messaggio. E io ho apprezzato molto questo suo gesto’, ha raccontato Manetti.

Gemma e Giorgio dunque hanno mantenuto un rapporto di amicizia e continuano a sentirsi. L’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ammette che non avrebbe alcun problema a trascorrere del tempo con la Galgani ma esclude qualsiasi possibilità su un ritorno di fiamma.

‘Lei lo sa che è finita’, ha precisato l’ex cavaliere fiorentino del dating show. ‘Certo può capitare, e mi fa piacere, che io mi trovi a Torino o lei a Firenze e ci prendiamo un caffè per fare una bella chiacchierata tra amici. Io la ritengo una donna intelligente’, ha aggiunto Giorgio. Manetti non ha poi nascosto di essere attualmente impegnato non solo professionalmente. Il Gabbiano ha infatti ammesso di avere una relazione con una donna non appartenente al mondo dello spettacolo e conosciuta fuori dagli studi di ‘Uomini e Donne’.

‘Uscito dalla trasmissione ho ricominciato a vedere una persona che, giustamente, quando ero all’interno di Uomini e Donne non frequentavo con assiduità. E mi sto godendo questo periodo di tranquillità con lei, una donna che non c’entra con il programma’, ha confessato Manetti.