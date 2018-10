Red Ronnie: ‘Perché Cristiano Ronaldo continua a giocare e Asia Argento è fuori da X-Factor?’

Polemica su Red Ronnie. Il conduttore ha postato su Twitter un intervento su Cristiano Ronaldo e le presunte accuse di stupro nei confronti di Kathryn Mayorga. Il presentatore ha tirato in ballo anche le accuse di Jimmy Bennett a Asia Argento e paragonato le due vicende scatenando l’ira dei tifosi bianco neri. Ronnie è poi intervenuto nel programma radiofonico ‘La Zanzara’ per commentare la vicenda.

Red Ronnie è stato interpellato da Giuseppe Cruciani per il video postato su Twitter che ha indignato i fan del pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Il presentatore si è difeso da chi nei giorni scorsi lo ha attaccato per l’intervento contro CR7.

Red Ronnie contro Cristiano Ronaldo e a favore di Asia Argento

‘Weinsten cacciato e va bene, quello lì di House of Cards (Kevin Spacey) fatto fuori e va bene. Asia Argento fatta fuori, va bene. E Ronaldo? Perché lo fanno giocare? È accusato di aver violentato una ragazza e lo fanno giocare. C’è qualcosa che non quadra’, ha dichiarato Red Ronnie in un video postato su Twitter.

@RedRonnie: "Asia Argento l'hanno fatta fuori da X-Factor… e CR7 perché gioca? Due pesi e due misure". 😂😂😂 pic.twitter.com/MdibrtKFii — Optì Pobà (@MarzianoAnsioso) October 7, 2018

Sul conduttore si è scatenata una vera e propria bufera per aver paragonato la vicenda di Asia Argento a quella di Cristiano Ronaldo. Il tweet polemico sul Cristiano Ronaldo gate non è certo passato inosservato e il giornalista Giuseppe Cruciani ha deciso di interpellare il conduttore per commentare il suo intervento contro il calciatore.

Ovviamente nulla di personale Red Ronnie ha solo proposto un intervento che fa appello alla coerenza. Il presunto stupro del calciatore nei confronti di Kathryn Mayorga, così come le presunte molestie di Asia Argento nei confronti di Jimmy Bennett stanno tenendo banco in questo periodo. La figlia del regista è stata espulsa da X Factor dopo che l’attore l’ha accusata di averlo molestato quando aveva 17 anni.

‘Io sostengo che Ronaldo debba giocare così come Asia Argento doveva fare X Factor, Brizzi doveva continuare a fare i film. Tra l’altro, prima Brizzi è stato criminalizzato e poi mi sembra che sia stato assolto’, ha chiarito Red Ronnie ai microfoni de ‘La Zanzara’.

Il conduttore ha poi aggiunto: ‘Però il concetto è un altro, io sono contro l’ipocrisia. Allora, Asia Argento improvvisamente da salvatrice della patria diventa il mostro. X Factor ha già le puntate registrate e le manda in onda. Di sicuro una ragazza che va in albergo con Cristiano Ronaldo non è che creda di andare a bersi una tisana, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, poi dopo magari ci ripensa, però salta fuori adesso. Adesso è di moda, adesso tutti quelli che vogliono avere un po’ di notorietà denunciano’.