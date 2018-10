Giancarlo Magalli: ‘Il contratto Rai scade a maggio. Mediaset? Sono in buoni rapporti’

Giancarlo Magalli potrebbe lasciare la Rai e la conduzione de I Fatti Vostri a conclusione della prossima stagione televisiva. A far intendere un cambio di rotta proprio il conduttore, che non ha nascosto di essere rimasto sempre in buoni rapporti con i vertici della concorrenza.



Dopo l’addio di Adriana Volpe, Laura Forgia e Marcello Cirillo, dunque, anche Giancarlo Magalli potrebbe lasciare I Fatti Vostri per trasferirsi a Mediaset. Dopo numerose stagioni nel cast del programma mattutino di Rai 2, Magalli è al timone dello show dal 2009, ma pare sia realmente pronto a mettersi alla prova con nuove avventure televisive. Ciò che pare lo stia rendendo poco soddisfatto del suo lavoro e dell’azienda cui appartiene dagli anni Settanta è il problema del tetto compensi, che ha già fatto fuggire molti conduttori Rai.

Giancarlo Magalli, il tetto compensi e i rapporti con Mediaset

‘Con Mediaset ho sempre avuto buoni rapporti’ – ha dichiarato Magalli a Italia Oggi, spiegando di non essere mai stato pressato dalla concorrenza per un cambio di casacca.

Tuttavia, le proposte da parte di Mediaset non sono mancate: ‘Non hanno mai cercato di convincermi’ – ha precisato – ‘A un certo punto la Gialappa’s mi aveva proposto di lavorare con loro’.

La proposta, poi, è sfumata, ma oggi Magalli pare stia considerando seriamente l’addio alla Rai dove ha fatto il suo ingresso nel 1977, prima come autore e poi come conduttore.

‘Ora, con il tetto dei compensi, ci sto pensando. Il mio contratto scade a maggio’ – ha concluso Giancarlo Magalli, lanciando una sorta di avvertimento ai vertici di Viale Mazzini.

Giancarlo Magalli smentisce l’addio alla Rai

Dopo le notizie in merito ad un suo ipotetico abbandono della Rai, Giancarlo Magalli ha deciso di precisare quanto iniziato a circolare in rete nelle ultime ore.

‘Niente abbandoni, niente tradimenti’ – ha scritto sulla sua pagina Facebook il conduttore de I Fatti Vostri.

‘Le cose stanno in realtà così: ho serenamente firmato il mio contratto con la Rai per la stagione 2018-2019 e sarò fino alla fine di maggio 2019 al timone de ‘I Fatti Vostri’ – ha chiarito.

‘A causa del tetto che è stato imposto (chissà perché solo ad alcuni conduttori) non potrò poi lavorare in Rai da Giugno 2019 a Gennaio 2020’ – ha continuato Magalli.

‘Ho solo detto che in quei sette mesi potrei anche andare a fare qualcosa da qualche altra parte, anche per cambiare un po’’ – ha concluso – ‘Quindi niente abbandoni, niente tradimenti: solo un po’ di vacanza in una pausa contrattuale’.