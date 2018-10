GF Vip 3, Silvia Provvedi sulla nonna: ‘Mi stimava per aver aspettato Fabrizio Corona’

Silvia Provvedi ha commosso gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 3 condividendo un racconto intimo sulla nonna. La cantante de ‘Le Donatella’ ha rivelato che l’amata parente all’età di 97 anni è stata l’unica a capire e apprezzare il suo desiderio di aspettare Fabrizio Corona mentre era in carcere.

Silvia Provvedi ha parlato dell’amore. La cantante ha un’alta considerazione di questo sentimento, una visione ereditata dalla nonna. Nell’affrontare l’argomento, la Provvedi ha nuovamente tirato in ballo la relazione ormai conclusa con Fabrizio Corona.

Silvia Provvedi e il racconto sulla reazione della nonna all’arresto di Fabrizio Corona

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona sono stati insieme per ben tre anni. Quando nel 2016 l’agente dei paparazzi fu arrestato, la cantante decise di restargli vicino e di aspettarlo.

In quel momento così difficile, l’unica ad aver compreso il desiderio di Silvia di attendere il compagno così a lungo è stata la nonna che in passato ha vissuto un’esperienza simile seppur in un contesto completamente differente.

Silvia racconta la reazione della nonna all’arresto di Fabrizio Corona (video)

‘Mia nonna, quando è stato arrestato il mio ex fidanzato (Fabrizio Corona, ndr) mi ha detto ‘io ti stimo, non sono nessuno a 97 anni a dirti che stai facendo una cosa sbagliata’. È stata l’unica’, ha raccontato Silvia Provvedi.

La ragazza si è infatti confrontata con Martina Hamdy e Eleonora Giorgi su un discorso molto più ampio dedicato all’amore. ‘Secondo me, in amore, anche se cambiano le mode e lo stile di vita, la base non cambia. Se io fossi nata 40 anni fa sarei stata come mia nonna, che ha aspettato mio nonno quattro anni in guerra’, ha dichiarato la Provvedi.

Raccontando della nonna che ha atteso il nonno per quattro anni mentre questi era impegnato in guerra, la cantante ha tirato in ballo il legame con Corona e raccontato di quanto l’amata parente le sia stata vicino.

Ed è proprio dalla nonna che l’ex fidanzata di Corona sente di aver ereditato la sua personale visione dell’amore. ‘Io sono parsimoniosa come mia nonna, io credo nei rapporti come mia nonna. Ci sono tantissimi anni di differenza ma mi sento come mia nonna. Ci sono valori che si tramandano’, ha ammesso.

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 3 Silvia Provvedi ha pianto parlando di Fabrizio Corona. ‘Ho rinunciato a tutto perché credo ancora nell’amore, credo nei valori, che probabilmente non ha lui’, ha dichiarato davanti ad alcuni scatti di lei e l’imprenditore insieme.

Enrico Silvestrin parlando con Francesco Monte ha ammesso che la Provvedi si è dimostrata molto coraggiosa anche davanti alla decisione degli autori del reality show di rimetterla davanti a una situazione le crea ancora dolore.