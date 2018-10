GF VIP 3, lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Lei: ‘Non sono il tuo chihuahua’

Si accendono gli animi nella Casa del Grande Fratello VIP 3 e nelle ultime ore Francesco Monte e Giulia Salemi hanno litigato in modo furioso. I due, che sembravano in aria di flirt, hanno discusso per un atteggiamento della influencer ritenuto sbagliato dall’ex tronista.



La lite tra Francesco Monte e Giulia Salemi, infatti, è scaturita da una domanda che lei ha fatto e che lui ha ritenuto inopportuna. ‘Ti piacciono i soldi?’ – gli ha chiesto la ragazza, voltandosi per andare a prendere le sigarette. ‘Ma che ca**o di domanda è?’ – ha commentato, infastidito, Monte – ‘A parte che quando ti stavo parlando te ne sei andata!’. ‘Amore, tu sei pesante!’ – ha continuato la Salemi, mentre attorno a loro si creava un gruppetto di inquilini interessati e incuriositi dalla discussione.

Francesco Monte a Giulia Salemi: ‘Devi stare attenta a come parli’

‘Io non sono un chihuahua col guinzaglio che devo starti a sentire e seguire’ – ha ironizzato Giulia Salemi, colpendo l’irascibilità di Francesco.

Monte, infatti, è stato accusato da alcuni degli abitanti della Casa di Canale 5 di essere un po’ troppo permaloso e, anche in questo caso, ne ha dato dimostrazione.

‘Devi stare attenta a come parli!’ – ha tuonato lui – ‘Perché davanti alle persone mi fai passare per quello che non sono’.

‘Ma poi, che ca**o di domande fai: ‘Ti piacciono i soldi’? Tu sei venuta gratis qui?’ – ha continuato ad inveire Monte, mentre Giulia Provvedi osservava sbigottita.

Giulia Salemi: ‘Sono libera di esprimere la mia opinione’

Provando a sdrammatizzare, la Salemi ha spiegato che la domanda fatta e i toni usati erano semplicemente volti a creare un dialogo con lui.

‘E’ una sceneggiata patetica’ – ha commentato Giulia che, ripetutamente rimproverata da Monte, gli ha ricordato di essere ‘una donna libera di esprimere la sua opinione’.

Infuriato per quanto stava accadendo, quindi, Francesco Monte ha promesso di non rivolgerle più la parola: ‘Con te non apro più bocca! Dico A e percepisci B più C’.

La lite tra i due, poi, è proseguita e si è spostata sui precedenti lavorativi di entrambi.

‘Tu, a differenza mia, fino a 25 anni, hai fatto dieci volte le cose che io ho fatto mettendomi la lingua in c**o e aspettando sei anni per avere una ulteriore possibilità lavorativa!’.

‘Non mi parlare in questo modo perché tutto quello che ho fatto l’ho sudato col sangue’ – ha chiesto, adirata, la Salemi, nominando anche Cecilia Rodriguez.

‘Non nominare mai più la mia ex ragazza!’ – ha replicato, furibondo, Francesco – ‘Se la tiro fuori io, è un problema mio! Tu non lo ripetere più: basta! Stiamo facendo il Grande Fratello a parlare di questa!’.

