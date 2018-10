Filippo Magnini e Giorgia Palmas: ‘L’unico ex che ci sarà sempre è Vittorio Brumotti’

Amore a gonfie vele per Filippo Magnini e Giorgia Palmas che iniziano a progettare insieme il futuro. Conosciutisi grazie ad amici dopo aver avuto delle relazioni importanti, hanno dichiarato che l’unico ex che farà sempre parte della loro vita è Brumotti, padre della figlia della ex Velina di Striscia la notizia.



Una sorta di frecciatina nei confronti di Federica Pellegrini, storica ex fidanzata di Filippo Magnini, che in alcune recenti interviste aveva dichiarato di essere stata lei a lasciare il nuotatore. ‘Non avverto lo spettro di nessuno e penso che l’unico ex con cui devo fare i conti è il padre di mia figlia’ – ha dichiarato Giorgia Palmas al Corriere della Sera, rivelando che il rapporto tra Magnini e Brumotti è ‘super positivo’. ‘E’ l’unico ex che ci sarà sempre’ – ha continuato Filippo – ‘Con lui ci conoscevamo come sportivi, è una persona squisita che non mi vede come quello di troppo’.

Leggi anche: Filippo Magnini: ‘Federica Pellegrini è il passato, io volevo una famiglia ma lei no’

Filippo Magnini e l’emozione di conoscere la figlia di Giorgia Palmas

Sembra essere del tutto archiviato, dunque, il passato sentimentale di Magnini con Federica Pellegrini.

Ad oggi, l’ex nuotatore pensa a creare una famiglia con Giorgia Palmas e, nonostante lei sia già mamma di Sofia, Filippo è riuscito a non rompere l’equilibrio tra madre e figlia.

‘Quando ho conosciuto Giorgia ho capito che era un valore aggiunto, una cosa in più’ – ha spiegato Magnini in merito alla maternità della Palmas.

‘E non solo per Sofia, con cui è stato amore. Parlo proprio dell’aspetto materno di Giorgia, la sua responsabilità verso un’altra persona…a me è piaciuto tutto questo’ – ha continuato.

Raccontando come sia riuscito a relazionarsi con la piccola, Filippo Magnini ha ricordato il primo incontro con Sofia: ‘La prima volta che l’ho vista eravamo assieme a tante persone. Ero emozionato’.

Così, lo sportivo ha imparato a conoscere meglio la figlia di Giorgia Palmas e tra loro si è instaurato un feeling: ‘Sofia ha sentito la gioia nostra e l’ha condivisa’ – ha detto la ex Velina.

Leggi anche: Magnini e Giorgia Palmas si sposano: ‘Le nozze quando Filippo vincerà la sua battaglia’

Giorgia Palmas: ‘Filippo Magnini mi ha ridato fiducia per il futuro’

‘A volte, con Giorgia ci diciamo: peccato non esserci conosciuti prima’ – ha confessato Filippo Magnini – ‘Ma magari ci saremmo incontrati a 25 anni e poi saremmo diventati altre persone’.

‘Le cose vanno in un senso per vari motivi’ – ha replicato la Palmas – ‘Se ci siamo trovati in questo modo è perché siamo entrambi il risultato di quello che è stato’.

La tranquillità e la serenità raggiunte, dunque, portano la coppia a pensare a dei progetti futuri come il matrimonio e un altro figlio.

‘Per me è come se fossimo già sposati’ – ha detto Magnini – ‘Ma per l’educazione che ho avuto, il matrimonio resta importante’.

‘Tante volte, in passato, ho immaginato il mio domani, solo con me e Sofi’ – ha continuato la Palmas – ‘Vedevo questo. Poi ho conosciuto Filippo e, senza che me ne accorgessi, mi ha ridato fiducia su tanti argomenti che riguardano il futuro’.