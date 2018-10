Eugenie di York sposa Jack Brooksbank: il matrimonio al Castello di Windsor

Il 12 ottobre 2018 i Windsor festeggiano il secondo Royal Wedding dell’anno: dopo Harry e Meghan, Eugenie di York sposa Jack Brooksbank nella cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, esattamente la stessa location che ha ospitato le nozze del fratellino di William (e tanti altri matrimoni reali). Per chi non segue con passione le vicende della casa reale britannica, ricordiamo che Eugenie di York ha 28 anni ed è la figlia secondogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson, quindi la cuginetta di William e Harry. Occupa la nona posizione nella linea di successione al trono del Regno Unito, su cui siede attualmente sua nonna Elisabetta II.

A Londra e dintorni il matrimonio di Eugenie di York con Jack Brooksbank (un imprenditore vinicolo 32enne, i due sono fidanzati da circa sette anni) non riscuote ovviamente lo stesso interesse del precedente Royal Wedding, ma nonostante questo numerosissimi curiosi si sono accampati davanti al castello dalle primissime ore del mattino, incuranti della pioggerella, per assistere all’arrivo degli ospiti e soprattutto degli sposi.

Watch the guest arrivals and the wedding ceremony at St George’s Chapel, Windsor Castle, followed by the departure of the newly married couple in the carriage. #RoyalWedding https://t.co/nBIggbPMwZ — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 12 ottobre 2018

Eugenie di York e Jack Brooksbank invitano 1200 ‘persone comuni’

Esattamente come Harry e Meghan, Eugenie e Jack hanno invitato, oltre ai principeschi parenti di lei e varie star dello spettacolo (tra cui gli immancabili George e Amal Clooney), anche 1200 ‘persone comuni’ scelti tra semplici cittadini e membri dello staff reale o di associazioni benefiche, che sono stati sistemati all’interno del parco del castello antistante la cappella di St. George.

I principini George e Charlotte paggetti delle nozze

Attesissimi protagonisti della cerimonia, insieme ovviamente agli sposi, i paggetti George e Charlotte e la damigella d’onore Beatrice, sorella maggiore di Eugenie, ancora nubile. Flash dei paparazzi puntati pure sui genitori della sposa, Andrea e Sarah Ferguson, il cui chiacchieratissimo matrimonio celebrato nell’86 è durato appena 6 anni (hanno poi ufficialmente divorziato quattro anni più tardi, nel 1996, quando Eugenie era una bambina molto piccola) ma in seguito hanno sempre mantenuto buoni rapporti. Speriamo che la neo sposa sia più fortunata di mamma e papà…

The Bridesmaids and Page Boys have arrived at St George’s Chapel! #RoyalWedding pic.twitter.com/VnliujVKCv — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 12 ottobre 2018

L’abito da sposa di Eugenie di York

Misterioso fino all’arrivo della duchessa al Castello di Windsor (si erano pure aperte scommesse sul nome dello stilista), l’abito da sposa di Eugenie di York è stato infine disegnato da Peter Pilotto e Christopher De Vos, titolari del marchio londinese Peter Pilotto, molto apprezzato dalle giovani celebrities. L’abito è stato tessuto in una seteria sul lago di Como. Le scarpe sono invece di Charlotte Olympia.

Princess Eugenie, accompanied by her father, @thedukeofyork, arrives at the West Steps of St George’s Chapel. #RoyalWedding pic.twitter.com/KoZxRktvPw — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 12 ottobre 2018

Andrea Bocelli canta al matrimonio di Eugenie di York

Anche un pizzico d’Italia al matrimonio di Eugenie di York e Jack Brooksbank: nel corso della cerimonia nuziale si è infatti esibito il nostro Andrea Bocelli accompagnato dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Carlo Bernini.

Conducted by Carlo Bernini, @AndreaBocelli and the Royal Philharmonic Orchestra perform. #RoyalWedding pic.twitter.com/6V64H8r21O — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 12 ottobre 2018

Eugenie di York ‘ricicla’ l’automobile di Meghan

Dopo la funzione (curiosità: Eugenie è giunta al Castello a bordo della medesima Rolls Royce 1950 Phantom IV usata lo scorso maggio da Meghan per salutare gli spettatori lungo la Long Walk), sposi e invitati tutti alla St. George Hall per il ricevimento privato. Prima però la tradizionale passerella in carrozza.

The Dean of Windsor joins the couple’s right hands together and proclaims them husband and wife. #RoyalWedding pic.twitter.com/EbXdjnqQSm — The Duke of York (@TheDukeOfYork) 12 ottobre 2018

Il prossimo appuntamento con il gossip sulla famiglia real britannica, dopo Eugenie di York che sposa Jack Brooksbank, è a fine mese quando Pippa Middleton, sorella di Kate e cognata del principe William, metterà al mondo il suo primo figlio.