Tiberio Timperi rimprovera l’inviata in diretta: ‘Non è un esempio da seguire’

Imbarazzo nello studio de ‘La vita in diretta’, a scatenare la reazione indignata di Tiberio Timperi è un’inviata che durante un servizio sulla pericolosità delle strade romane ha attraversato con il rosso. Il talk show pomeridiano si è infatti soffermato su una recente notizia di cronaca: la morte di un turista investito nella Capitale. L’inviata del programma ha voluto offrire una dimostrazione pratica del disagio vissuto dai pedoni, o almeno è ciò che ha detto dopo aver incassato un bel rimprovero da Timperi.

‘Strade, quando attraversare sulle strisce è un rischio’, è questo il titolo del servizio andato in onda ieri a ‘La Vita in diretta’. Tiberio Timperi, partendo dalla morte di un professore americano travolto nella Capitale, ha dunque affrontato il tema della pericolosità delle strade per i pedoni. Per farlo si è collegato con un’inviata che si trovava sul lungotevere Aventino, luogo dell’incidente.

La Vita in diretta, l’inviata attraversa con il rosso e Timperi la rimprovera

Durante il collegamento, però l’inviata ha attraversato con il rosso e Tiberio Timperi si è infuriato. ‘Giovanna, nascondi un po’ il microfono e prova ad attraversare e vediamo quello che succede per saggiare l’educazione civica. Ovviamente, stai attenta’, è stata la richiesta del conduttore all’inviata con tanto di raccomandazione finale.

Insomma, una prova in diretta per verificare l’educazione stradale degli automobilisti. L’inviata che era in compagnia di un ospite non ha nascosto il microfono e in più ha attraversato con il rosso, la persona che era con lei l’ha seguita e in due hanno percorso le strisce pedonali nonostante il semaforo segnasse lo stop ai pedoni. Il particolare non è certo sfuggito al conduttore che avrebbe voluto verificare ben altro.

‘Stai attraversando con il rosso, Giovanna!’, Tiberio Timperi ha immediatamente rimproverato l’inviata. ‘Sì, sto attraversando con il rosso come fanno tanti turisti’, si è giustificata la collega.

Insomma si voleva ‘saggiare’ l’educazione civica degli automobilisti e alla fine si è ‘saggiata’ l’educazione civica dei pedoni. Timperi però non ha accolto la giustificazione dell’inviata. ‘Beh, insomma, non è esattamente un esempio da seguire. La prendo come una tua provocazione…’.

‘Abbiamo fatto una prova per far notare che questa è una zona molto trafficata’, l’inviata ha continuato a spiegare il gesto. Tiberio Timperi ha poi cambiato discorso e la collega ha proseguito il collegamento intervistando il suo ospite.